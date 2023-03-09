9 марта
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Экономика

«Мария-Ра» больше не хочет финансировать банкротство барнаульского ТСЖ

Одно из самых необычных в России дел о несостоятельности, возбужденное по заявлению гиганта сибирского ритейла компании «Мария-Ра» в отношении барнаульского ТСЖ «Ленина, 26», в ближайшее время может завершиться. В компании заявили, что больше не готовы финансировать процедуру банкротства товарищества, а в конкурсной массе ТСЖ-банкрота денег на это нет.

Проспект Ленина, 26.
Проспект Ленина, 26.
Анна Зайкова.

Последняя капля

«Мария-Ра» добилась признания ТСЖ «Ленина, 26», так как товарищество задолжало ей около 1,8 млн рублей. Произошло это в 2020 году, и в тот момент дело выглядело необычно, если не экзотично.

Подавляющее число банкротств жилтовариществ, судя по картотеке арбитражных судов, инициируют коммунальщики — поставщики тепла, воды или газа. Здесь же заявителем и главным кредитором стала компания-владелец магазина в этом же доме, которая, к тому же, не банкротила больше ни одно ТСЖ.

Ритейлер не комментировал подачу заявления. Известно при этом, что это ТСЖ 10 лет атаковало исками «Марию-Ра», требуя то восстановить окна, ставшие дверьми, то убрать разгрузочную, то платить за вывеску и кондиционеры на стене. А в конце концов члены товарищества перегородили въезд во двор для машин компании, поставив ограждение — первое время у водителей не было от него ключа.

Ленина, 26.
Ленина, 26.
altapress.ru

Дело сделано

В ходе банкротства конкурсный управляющий привлек бывшего председателя ТСЖ Татьяну Головину к субсидиарной ответственности — за то, что она не передала ему все документы товарищества.

В ТСЖ объяснили, что документы утонули в подвале под слоем горячей воды во время коммунального прорыва. Однако судью эти аргументы не убедили — документы надо было восстановить, а председатель этого не сделала. Сумма, которую экс-председателю ТСЖ придется выплатить в конкурсную массу, пока не названа.

Кроме того, с дочери председателя Надежды Крайцер суд взыскал в пользу ТСЖ-банкрота 471 тыс. рублей — эту сумму сочли убытками. Судебный акт об этом вступил в силу 8 февраля.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Решение отложено

И вот теперь представитель «Марии-Ра» ходатайствовал в суде и завершении процедуры банкротства.

Причина — этот кредитор «не готов в дальнейшем финансировать расходы по делу о банкротстве», а в конкурсной массе банкрота отсутствуют денежные средства, при этом выявленные активы уже реализованы.

В ответ судья предложил известить о ситуации всех кредиторов и узнать их позиции. Ближайшее заседание суда состоится 15 марта.

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