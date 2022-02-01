Материнский капитал и пособия выросли с 1 февраля. На сколько подняли выплаты

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Какие еще выплаты поднимут?

На 8,6% подняли пенсии с 1 февраля (задним числом — с 1 января). Соответствующий закон об индексации одобрил Совет Федерации. Спикер совфеда Валентина Матвиенко сообщила: «С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена».

Пенсия , старушка. CC0

Кстати, на 8,6% пенсии повысили по поручению президента Владимира Путина.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявлял российский лидер.