Материнский капитал и пособия выросли с 1 февраля. На сколько подняли выплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в России подняли выплаты, пособия и социальные компенсации.
Как подчеркнули ранее в пресс-службе кабмина, индексация коснулась денег, которые получают ветераны, инвалиды, чернобыльцы, Герои России и те, кто пострадал на производстве.
Да. Пособия для семей с детьми повысили с 1 февраля.
В числе увеличенных выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Материнский капитал на первого ребенка вырос до 524,5 тыс. рублей (ранее он составлял 483,9 тыс. рублей), а на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. рублей.
На 8,6% подняли пенсии с 1 февраля (задним числом — с 1 января). Соответствующий закон об индексации одобрил Совет Федерации. Спикер совфеда Валентина Матвиенко сообщила: «С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена».
Кстати, на 8,6% пенсии повысили по поручению президента Владимира Путина.
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявлял российский лидер.
Кстати, стало известно, как изменятся зарплаты и прожиточный минимум в 2022 году.