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Экономика

Материнский капитал и пособия выросли с 1 февраля. На сколько подняли выплаты

Материнский капитал и социальные пособия выросли в России с 1 февраля. На сколько и почему индексировали выплаты — в разборе altapress.ru.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1
Какие выплаты подняли в России?

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в России подняли выплаты, пособия и социальные компенсации.

Как подчеркнули ранее в пресс-службе кабмина, индексация коснулась денег, которые получают ветераны, инвалиды, чернобыльцы, Герои России и те, кто пострадал на производстве.

2
Пособия для семей с детьми тоже повысили?

Да. Пособия для семей с детьми повысили с 1 февраля.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

В числе увеличенных выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

3
А на сколько вырос маткапитал?

Материнский капитал на первого ребенка вырос до 524,5 тыс. рублей (ранее он составлял 483,9 тыс. рублей), а на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. рублей.

4
Какие еще выплаты поднимут?

На 8,6% подняли пенсии с 1 февраля (задним числом — с 1 января). Соответствующий закон об индексации одобрил Совет Федерации. Спикер совфеда Валентина Матвиенко сообщила: «С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена».

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Кстати, на 8,6% пенсии повысили по поручению президента Владимира Путина.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявлял российский лидер.

Кстати, стало известно, как изменятся зарплаты и прожиточный минимум в 2022 году.

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