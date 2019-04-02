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2 апреля
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Экономика

Маткапитал в Алтайском крае планируют разрешить тратить на детей до 3-летнего возраста

Средства регионального маткапитала — около 55 тыс. рублей — предлагают разрешить тратить до достижения детьми трехлетнего возраста. Предложение прозвучало на заседании по демографии в правительстве края, сообщается на сайте АКЗС.

Женщина с ребенком в поликлинике
Женщина с ребенком в поликлинике
МАММ / МДФ

На данный момент родители могут потратить выделенную регионом сумму на улучшение жилищных условий и образование детей только когда ребенку исполнится три года.

На заседании возникло предложение с 2020 года разрешить тратить маткапитал раньше установленного срока. Соответствующий документ начнут разрабатывать в ближайшее время.

«Такое изменение позволит оплачивать услуги посещения ребенком ясельной группы детского сада, что в свою очередь даст маме возможность раньше выйти на работу», — пояснила Татьяна Ильюченко, председатель комитета АКЗС по социальной политике.

Региональный капитал выделяют семьям, проживающим в Алтайском крае, при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

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