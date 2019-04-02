Маткапитал в Алтайском крае планируют разрешить тратить на детей до 3-летнего возраста

На данный момент родители могут потратить выделенную регионом сумму на улучшение жилищных условий и образование детей только когда ребенку исполнится три года.
На заседании возникло предложение с 2020 года разрешить тратить маткапитал раньше установленного срока. Соответствующий документ начнут разрабатывать в ближайшее время.
«Такое изменение позволит оплачивать услуги посещения ребенком ясельной группы детского сада, что в свою очередь даст маме возможность раньше выйти на работу», — пояснила Татьяна Ильюченко, председатель комитета АКЗС по социальной политике.
Региональный капитал выделяют семьям, проживающим в Алтайском крае, при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.