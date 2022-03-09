McDonald's закроет все 850 ресторанов в России, но продолжит обеспечивать сотрудников

При этом всем 62 тысячам сотрудников продолжат выплачивать зарплату.
По словам Кемпчински, пока невозможно сказать, когда мировая сеть продолжит работу на территории России, пишут «Известия».
Ранее об уходе с российского рынка объявили Coca-Cola и PepsiCo, а также компания Unilever, которая выпускает продукцию Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Инмарко» и других марок.
Предварительный список компаний, которые приостановили свою работу в России, можно посмотреть здесь.
Также Россия стала страной, в отношении которой ввели больше всего санкций в мире — больше, чем против Ирана, Сирии и КНДР.