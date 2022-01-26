26 января -13°C
﻿
Экономика

«Медленный» долг. Как выгоднее погасить ипотеку досрочно

Ипотечные платежи, объяснила эксперт НИФИ Минфина Ольга Дайнеко, — аннуитетные. Они состоят в пропорции из тела кредита и процентов. Как выплатить ипотеку досрочно, снизив финансовую нагрузку — в нашем разборе.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.
1
Из чего складывается аннуитетный платеж?

Аннуитетный платеж каждый месяц одинаковый. Он, рассказала Дайнеко «Российской газете», состоит в пропорции из процентов и тела кредита.

Эксперт НИФИ Минфина подчеркнула, что в первую половину срока кредитования в пропорции больше процентов, а основной долг выплачивается медленно. А вот ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг.

2
А как выгоднее погасить ипотеку досрочно?
Деньги, ипотека.
Деньги, ипотека.
СС0.

По словам Ольги Дайнеко, ипотеку выгоднее погасить в первую половину срока кредитования.

Сделать это можно частями или полностью.

3
Частями или полностью: как лучше погасить ипотеку?

Дайнеко отметила, что если выплачивать ипотеку частями, то уменьшится размер ежемесячного платежа или сократится срок кредитования. А полное погашение ипотеки снизит сумму переплаты.

4
Как еще закрыть ипотеку выгодно?

Чтобы гарантировать платежеспособность в трудные времена, сказала Ольга Дайнеко, можно выбрать снижение платежа. Сумму нужно будет платить ту же, что и раньше. При этом часть денег будет уходить в обязательный платеж, а часть — на досрочное погашение. Это позволит постепенно снизить ежемесячный платеж и в дальнейшем погасить ипотеку раньше.

Ипотека.
Ипотека.
СС0

«Но для этого нужно, чтобы в договоре не было минимальных ограничений по сумме досрочного погашения, например, не менее 40% от платежа», — уточнила финансист.

5
Хочу частично закрыть ипотеку. Мне надо написать заявление в банк?

Да. Чтобы частично закрыть ипотеку, нужно обратиться в банк с заявлением при внесении денег. В нем укажите сумму к погашению.
Если же просто положить деньги не счет, они будут списываться по графику.

Чтобы погасить ипотеку полностью, надо внести на счет всю сумму долга и проценты, начисленные после последнего платежа. Тогда вам выдадут закладную, а с жилья снимут обременения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость