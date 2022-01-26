«Медленный» долг. Как выгоднее погасить ипотеку досрочно

Аннуитетный платеж каждый месяц одинаковый. Он, рассказала Дайнеко «Российской газете», состоит в пропорции из процентов и тела кредита.
Эксперт НИФИ Минфина подчеркнула, что в первую половину срока кредитования в пропорции больше процентов, а основной долг выплачивается медленно. А вот ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг.
По словам Ольги Дайнеко, ипотеку выгоднее погасить в первую половину срока кредитования.
Сделать это можно частями или полностью.
Дайнеко отметила, что если выплачивать ипотеку частями, то уменьшится размер ежемесячного платежа или сократится срок кредитования. А полное погашение ипотеки снизит сумму переплаты.
Чтобы гарантировать платежеспособность в трудные времена, сказала Ольга Дайнеко, можно выбрать снижение платежа. Сумму нужно будет платить ту же, что и раньше. При этом часть денег будет уходить в обязательный платеж, а часть — на досрочное погашение. Это позволит постепенно снизить ежемесячный платеж и в дальнейшем погасить ипотеку раньше.
«Но для этого нужно, чтобы в договоре не было минимальных ограничений по сумме досрочного погашения, например, не менее 40% от платежа», — уточнила финансист.
Да. Чтобы частично закрыть ипотеку, нужно обратиться в банк с заявлением при внесении денег. В нем укажите сумму к погашению.
Если же просто положить деньги не счет, они будут списываться по графику.
Чтобы погасить ипотеку полностью, надо внести на счет всю сумму долга и проценты, начисленные после последнего платежа. Тогда вам выдадут закладную, а с жилья снимут обременения.