«Медленный» долг. Как выгоднее погасить ипотеку досрочно

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Из чего складывается аннуитетный платеж?

Аннуитетный платеж каждый месяц одинаковый. Он, рассказала Дайнеко «Российской газете», состоит в пропорции из процентов и тела кредита.

Эксперт НИФИ Минфина подчеркнула, что в первую половину срока кредитования в пропорции больше процентов, а основной долг выплачивается медленно. А вот ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг.