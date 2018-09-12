Медведев допустил новые изменения в пенсионной реформе

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что пенсионное законодательство снова будет изменено и напомнил, что после принятия законопроекта работа с ним и подзаконными ему актами только начинается, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения — может быть, что-то даже придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», — сказал премьер-министр на обсуждении предложений партии ко второму чтению закона о пенсионной реформе.

По словам Медведева, задачей партии власти во время переходного периода станет наблюдение за тем, как работает новое законодательство, как меняется рынок труда и как граждане ощущают себя в свете новых изменений, пишет polit.ru.

Одновременно с этим депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что готовит свои поправки к законопроекту и внесет их на рассмотрение до 24 сентября. Она не уточнила при этом, что конкретно намерена предложить парламенту, пишет РБК.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В конце августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по пенсионной реформе, в котором предложил смягчить некоторые параметры, в частности увеличить пенсионный возраста для женщин не на восемь, а на пять лет.

Акции протеста

Между тем 9 сентября в российских городах прошли массовые акции протеста против планов повысить пенсионный возраст. Согласно подсчетам «ОВД-Инфо», были задержаны более тысячи человек, пишет «Росбалт».