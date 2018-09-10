В Сибири на митингах против пенсионной реформы задержали более 100 человек

В Кемерово, Новокузнецке, Новосибирске и Омске на акциях протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября задержали более сотни человек. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

В Омске задержали 100 человек. Среди них есть волонтеры штаба Навального, а также координатора и юриста. В отдел полиции доставили и организатора митинга Татьяну Зайцеву.

В Новосибирске во время акции против пенсионной реформы сотрудники полиции задержали 9 человек. В самом начале митинга они схватили координатора штаба Навального Сергей Бойко. Его обвинили в нарушении порядка организации мероприятия.

В Кемерово двух волонтеров Навального увезли в отдел полиции «Центральный». Накануне митинга к ним приходили сотрудники полиции. Одной из них 6 сентября вручили повестку с требованием явиться в отдел полиции в день акции. На следующий день в кемеровский штаб Навального нагрянули полицейские.

В Новокузнецке задержании активистов движения «Протестный Кузбасс» — их задержали около собственных домов.

9 сентября митинги против повышения пенсионного возраста прокатились по всей стране. Во многих протестующих жестко разгоняли. Например, а центре Санкт-Петербурга задержади 400−500 человек, пишет «Дождь».

В Барнауле митинг против пенсионной реформы прошел спокойно.