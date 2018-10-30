Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 2°C
80

Медведев пригрозил нефтяникам запретительными пошлинами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если топливо продолжит дорожать, он может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Он потребовал, чтобы Минэнерго в ближайшее время провело консультации с нефтяниками и затем лично ему доложило итоги встречи, сообщает «Интерфакс».

«Мы же договорились, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», — напомнил премьер.

«Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — добавил он, указав, что несмотря на принятые меры, в ряде случаев наблюдается рост цен на бензин, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что нефтяники на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака сообщили правительству о возможном росте розничных цен на бензин и дизель на 4−5 руб. за литр. Причем поднять цены правительству предложили с нового года.

Заключение Счетной палаты

Повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019−2021 годы.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка