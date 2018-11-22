Медведев распорядился найти возможность индексации пенсий работающим инвалидам

«По поводу индексации пенсии работающим инвалидам, — я ваше письмо уже расписал коллегам. У меня просьба продолжить эту тему, тема понятная, вопрос, в общем и целом, справедливый, нужно поискать решение по этому поводу. Тема не закрыта, хотел еще раз это подтвердить, изучим это», — заявил Медведев на встрече с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов в подмосковных Горках.

Премьер таким образом прокомментировал выступление первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, который указал, что многие инвалиды-пенсионеры не выходят на работу, поскольку пенсия инвалида I группы выше зарплаты, а пенсии сейчас индексируется лишь тем, кто не работает.

С учетом выпадающих доходов налоговой системы, фондов ОМС и социального страхования, которые сравнимы с выгодой Пенсионного фонда от отсутствия индексации, вопрос следует пересмотреть, уверен парламентарий.

«Просим рассмотреть возможность с 2020 года возобновить индексацию пенсий работающим инвалидам 1 и 2 групп, если такая возможность есть», — сказал Смолин.

Этой осенью в России был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин). В нем, в том числе, отражена норма о значительной индексации страховых пенсий в России с 2019 года — в среднем на 1 тысячу рублей в год (около 7%), однако это касается только неработающих пенсионеров.

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалидностью, не проводится с 2016 года.

В июле этого года глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме, заявлял, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год и сейчас средств на это нет.

На что есть средства

Ранее сообщалось, что Медведев поручил купить на 2 млрд рублей бронетехники у попавшего в санкционный список США — миллиардера Олега Дерипаски. Проект соответствующего постановления подготовлен Минпромторгом по поручению премьера Дмитрия Медведева и опубликован на портале раскрытия правовой информации.