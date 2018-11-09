Медведев прервал главу РЖД и отчитал его за «рапорты о достижениях»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прервал выступление гендиректора РЖД Олега Белозерова на заседании правительства, призвав его не хвалиться успехами, а говорить по существу дела, сообщает РИА Новости .

«Коротко какие-то существенные вещи нужно обозначить, я имею в виду не по вашим достижениям, а по тому, что делать, по протокольному решению», — сказал Медведев в ходе обсуждения вопроса о финансовых планах и инвестиционной программе компании.

Глава РЖД при обсуждении протокола стал рассказывать про высокий уровень грузооборота, которого удалось достичь компании.

«Давайте не про достижения. Вы: „Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского“. Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были, вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?» — настойчиво поинтересовался Медведев.

В ответ Белозеров сообщил, что протокол составлен с учетом всех пожеланий РЖД, пишет polit.ru.

На долгосрочную инвестиционную программу РЖД до 2025 года потребуется 10 трлн рублей.