Медведев заявил, что России не выгодны высокие цены на нефть

«Всякое давление создает и проблемы, и определенные перспективы… В настоящий момент, скажем прямо, цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими», — сказал Медведев в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.
Максимальная цена на нефть стала бы угрозой для развития экономики, считает премьер. Медведев назвал антироссийские санкции еще одним фактором, влияющим на развитие, пишет polit.ru.
На фоне новых санкций США в отношении Ирана цена на нефть марки Brent упала до 72,64 доллара за баррель.