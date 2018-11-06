Медведев заявил, что России не выгодны высокие цены на нефть

«Всякое давление создает и проблемы, и определенные перспективы… В настоящий момент, скажем прямо, цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими», — сказал Медведев в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.