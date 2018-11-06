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Экономика
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Медведев заявил, что России не выгодны высокие цены на нефть

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не выгодны слишком высокие цены на нефть, сообщает РИА Новости.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

«Всякое давление создает и проблемы, и определенные перспективы… В настоящий момент, скажем прямо, цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими», — сказал Медведев в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.

Максимальная цена на нефть стала бы угрозой для развития экономики, считает премьер. Медведев назвал антироссийские санкции еще одним фактором, влияющим на развитие, пишет polit.ru.

На фоне новых санкций США в отношении Ирана цена на нефть марки Brent упала до 72,64 доллара за баррель.

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