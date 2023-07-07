МегаФон признан лидером в Барнауле по скорости мобильного интернета.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях всех операторов связи, работающих в Барнауле. МегаФон лидирует по ключевым показателям: средней скорости передачи данных к абоненту и от абонента, следует из публикации отраслевого агентства.

В рамках проекта «Качество связи» специалисты агентства TelecomDaily (ТелекомДейли) тестировали услуги передачи данных в сотовых сетях, работающих на территории России. На протяжении десяти дней они проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation* проехал по столице Алтайского края в общей сложности более 100 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовались смартфоны с SIM картами четырёх операторов связи.

Эксперты TelecomDaily отметили высокое качество мобильного интернета в Барнауле: средние скорости в сотовых сетях Алтайской столицы в 2,5 раза выше, чем по России в целом и на 38% выше, чем в Москве. По результатам исследования абсолютным лидером МегаФон был признан по двум ключевым показателям: по средней скорости от абонента — 39,8 Мбит⁄с и к абоненту — 68,4 Мбит⁄с. В каждом случае эти показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в сетях ближайшего конкурента: по средней скорости от абонента — на 156%, а к абоненту — на 31%.

Мобильная активность наших клиентов растёт ежемесячно. Например, в июне этого года жители Алтайского края “прокачали” на 12% больше интернет-трафика по сравнению с маем. Абоненты всё чаще пользуются видеоплатформами, общаются в социальных сетях и мессенджерах, слушают музыку, пользуются навигаторами, цифровыми финансовыми инструментами. Чтобы соответствовать запросам барнаульцев, мы постоянно развиваем сеть в регионе — расширяем ёмкость действующей сети связи, запускаем новые объекты связи 4G, в том числе в туристических зонах, — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае.

* Решение для активного сквозного тестирования, предназначенное для контроля, оптимизации и устранения неполадок, снижающих пользовательское восприятие (QoE) в гетерогенных мобильных сетях и тестирования услуг с точки зрения абонентов.