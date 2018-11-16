Международный валютный фонд признал Крым частью России

МВФ в ноябрьском обзоре европейской экономики назвал Крым и Севастополь частью России, пишут «Известия».

Обзор МВФ посвящен замедлению темпов экономического роста в Европе. При этом в расчетах показателей по России данные по Крыму и городу Севастополь в документе учитываются в составе общероссийских.

Эксперты отмечают, что подобное экономическое признание иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать реальные позиции полуострова и пренебрегать политической обстановкой.

Такие действия экономического сектора не редкость в мировой практике, зачастую бизнес идет наперекор политике в личных интересах.

Специалисты уже прогнозируют негативную реакцию Украины. Однако, несмотря на давление Запада и киевских властей, Крым в последние годы посещает все больше иностранных политиков и бизнесменов.