В ООН в шоке от тотальной блокады Крыма

Участников 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве шокировала тотальная блокада Крыма, которую устроили украинские власти. Об этом заявил Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России, пишет РИА Новости .

25 сентября Молохов рассказал ООН о том, как Киев заблокировал водо- и электроснабжение на полуострове и остановил транспортное и товарное сообщение. Это не только нарушило права жителей полуострова, но и способствовало гуманитарному кризису в Крыму. Постпред отметил, что в 2014 году Евросоюз запретил выдавать российским гражданам из Крыма все виды европейских виз. После этого Украина заблокировала для иностранцев поездки через свою территорию, вынуждая получать специальные разрешения, которые, в свою очередь, иногда даже не выдаются. По словам Молохова, власти Украины считают въезд в Крым через территорию России уголовным преступлением.

Ранее Молохов сообщил о том, что украинская делегация угрожала правозащитникам из России, которые представляют интересы полуострова, пишет «Газета.ру».

В 2014 году, когда после проведения референдума в Крыму, полуостров присоединился к России. С тех пор отношения между РФ и Украиной стали стремительно ухудшаться.

Украина отказывается признавать итоги голосования. При этом в Москве неоднократно указывали на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и соответственно является легитимным. 7 сентября сообщалось, что делегация США, побывавшая в Крыму, признала законность референдума и воссоединения полуострова с РФ, пишут «Известия».