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Политика
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Тимошенко намерена добиться от России 100 млрд евро компенсации за Крым

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, пишет «RT».

Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко.
wikimedia.org

Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь, — сказано на сайте партии Тмишенко.

Она заверила, что новая власть «проведет тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины».

По словам Тимошенко, ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам.

Напомним, ранее на Украине предложили «переименовать» Крым.

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