На заводе рассказали о разрушении дамбы, которое могло вызвать испарение кислот в Крыму

Директор завода «Крымский титан» (Армянск) Андрей Акулов рассказал, что дамба, которая отделяет кислотонакопитель предприятия от озера Сиваш, частично разрушена, сообщает РИА Новости .

«Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина — на территории Украины. За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины», — сказал Акулов.

Он не пояснил, поступает ли через разрушенную часть соленая вода в кислотонакопитель, что могло вызвать реакцию серной кислоты с солью с образованием хлороводорода. В этом вопросе разбираются ученые, в том числе из московского института имени Менделеева, куда были направлены последние результаты проб воздуха и почвы.

Проверкой сооружения занимаются сотрудники ФСБ.

Экологическая ситуация на севере Крыма обострилась в конце августа. Из-за выброса неизвестного вещества на металлических предметах в Армянске и близлежащих селах образовался маслянистый налет с желтым оттенком, пишет znak.com.

Эвакуация детей

Завод «Крымский титан» полностью остановили, а детей из города и двух сел вывезли в санатории.

«Принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного и дошкольного возраста с мамами отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб», — отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Жители Армянска, находящегося на севере полуострова, жаловались на головную боль, кашель и кисло-железистый привкус во рту с конца августа.

Кислотные дожди

В Армянске и других регионах Крыма могут пройти кислотные дожди, которые очистят атмосферу от испарений из кислотонакопителя завода «Крымский титан», заявил доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии КФУ Игорь Алексашкин в эфире канала «Крым-24».

14 сентября в атмосфере снова было зафиксировано многократное превышение опасных веществ, в городе ввели режим ЧС.

Власти полуострова рассматривают шесть причин загрязнения атмосферы, в том числе сброс неустановленных веществ с территории Украины.

Что за предприятие «Титан»

Предприятие «Титан» — крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос. Завод располагает двумя цехами («Титан-1» и «Титан-2») по производству диоксида титана проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый.