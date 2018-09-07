Бархатный сезон: в Крыму пройдут кислотные дожди

В Армянске и других регионах Крыма могут пройти кислотные дожди, которые очистят атмосферу от испарений из кислотонакопителя завода «Крымский титан», заявил доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии КФУ Игорь Алексашкин в эфире канала « Крым-24 ».

Он подчеркнул, что такие дожди станут спасением для атмосферы.

«Кислотные дожди, конечно, будут, и они будут спасением для атмосферы, она очистится от тех оксидов, которые есть в атмосфере. Они чувствуются, есть концентрация, она, в принципе, определяется приборами», — сказал Алексашкин.

Концентрация кислоты в осадках не будет опасной для здоровья, но ученый все же не рекомендует находиться под открытым дождем. Растения и почва также не пострадают от выпадения кислотных осадков, уверен ученый, пишет bfm.ru.

Направление ветра в Армянске может привести к тому, что кислотные дожди могут пройти и в центральных регионах Крыма, отметил Алексашкин.

«Можно говорить, что часть оксидов попадет на территорию Крыма, может, часть дойдет и до Симферополя. В Симферополе начался дождь, это поможет очистить атмосферу», — добавил Алексашкин.

Ученый рекомендовал жителям и гостям региона чаще умываться с детским мылом. Согласно прогнозу гидрометеоцентра, в Крыму в ближайшие двое суток пройдут сильные ливни, сопровождаемые порывистым ветром.

Ранее сообщалось, что концентрация вредных веществ в воздухе в районе города Армянска, где находится предприятие «Титан», превысила допустимую норму. Из-за выбросов химикатов чиновники сообщили также об эвакуации детей из этого населенного пункта в санатории, заявлял глава республики Сергей Аксенов.