Бархатный сезон: в Крыму пройдут кислотные дожди

Он подчеркнул, что такие дожди станут спасением для атмосферы.
«Кислотные дожди, конечно, будут, и они будут спасением для атмосферы, она очистится от тех оксидов, которые есть в атмосфере. Они чувствуются, есть концентрация, она, в принципе, определяется приборами», — сказал Алексашкин.
Концентрация кислоты в осадках не будет опасной для здоровья, но ученый все же не рекомендует находиться под открытым дождем. Растения и почва также не пострадают от выпадения кислотных осадков, уверен ученый, пишет bfm.ru.
Направление ветра в Армянске может привести к тому, что кислотные дожди могут пройти и в центральных регионах Крыма, отметил Алексашкин.
«Можно говорить, что часть оксидов попадет на территорию Крыма, может, часть дойдет и до Симферополя. В Симферополе начался дождь, это поможет очистить атмосферу», — добавил Алексашкин.
Ученый рекомендовал жителям и гостям региона чаще умываться с детским мылом. Согласно прогнозу гидрометеоцентра, в Крыму в ближайшие двое суток пройдут сильные ливни, сопровождаемые порывистым ветром.
Ранее сообщалось, что концентрация вредных веществ в воздухе в районе города Армянска, где находится предприятие «Титан», превысила допустимую норму. Из-за выбросов химикатов чиновники сообщили также об эвакуации детей из этого населенного пункта в санатории, заявлял глава республики Сергей Аксенов.
«Принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного и дошкольного возраста с мамами отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб», — отметил Аксенов.