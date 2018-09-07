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Бархатный сезон: в Крыму пройдут кислотные дожди

В Армянске и других регионах Крыма могут пройти кислотные дожди, которые очистят атмосферу от испарений из кислотонакопителя завода «Крымский титан», заявил доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии КФУ Игорь Алексашкин в эфире канала «Крым-24».

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

Он подчеркнул, что такие дожди станут спасением для атмосферы.

«Кислотные дожди, конечно, будут, и они будут спасением для атмосферы, она очистится от тех оксидов, которые есть в атмосфере. Они чувствуются, есть концентрация, она, в принципе, определяется приборами», — сказал Алексашкин.

Концентрация кислоты в осадках не будет опасной для здоровья, но ученый все же не рекомендует находиться под открытым дождем. Растения и почва также не пострадают от выпадения кислотных осадков, уверен ученый, пишет bfm.ru.

Направление ветра в Армянске может привести к тому, что кислотные дожди могут пройти и в центральных регионах Крыма, отметил Алексашкин.

«Можно говорить, что часть оксидов попадет на территорию Крыма, может, часть дойдет и до Симферополя. В Симферополе начался дождь, это поможет очистить атмосферу», — добавил Алексашкин.

Ученый рекомендовал жителям и гостям региона чаще умываться с детским мылом. Согласно прогнозу гидрометеоцентра, в Крыму в ближайшие двое суток пройдут сильные ливни, сопровождаемые порывистым ветром.

Ранее сообщалось, что концентрация вредных веществ в воздухе в районе города Армянска, где находится предприятие «Титан», превысила допустимую норму. Из-за выбросов химикатов чиновники сообщили также об эвакуации детей из этого населенного пункта в санатории, заявлял глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного и дошкольного возраста с мамами отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб», — отметил Аксенов.

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