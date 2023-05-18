Мы вместе обеспечим технологический суверенитет

Зрим в корень
В 2022 году в компании началась разработка почвенного инъектора. Механизм используется для доставки жидких удобрений непосредственно к корням растений.
Аграрии хорошо знают преимущества этой технологии: возможность составлять необходимый «коктейль» удобрений в зависимости от вегетативного периода, равномерность внесения, длительное пролонгированное действие, простая подготовка баковых смесей, высокая концентрация и высокое усвоение активных веществ даже в засуху, возможность точечного внесения, экономическая выгода использования жидких удобрений в сравнении с гранулированными.
В настоящее время «Металл Строй» изготавливает опытный образец инъектора и подготавливает производство к серийному запуску.
Без лишних движений
Принцип работы компании «Металл Строй» в новых условиях напоминает… точечное внесение удобрений, которое применяют продвинутые сельхозпроизводители. Ни одного лишнего движения.
К примеру, на сельхозрынке наблюдалась существенная потребность в очесывающих жатках. Этому способствовали засушливый климат во многих районах и отсутствие производства таких жаток на территории Алтайского края.
Партнер «Металл Строй» предложил реализовать совместный проект. За полгода были спроектированы и запущены в серийное производство битер-отражатель, обгонная и фрикционная муфты, очесывающий барабан и гребенки.
Итог — клиент доволен, и у компании появился большой серийный заказ.
Мы работаем — вы отдыхаете
Еще одна ниша, которая стала очевидной в последние месяцы, — оказание комплекса услуг: от инжиниринговых до производственно-сервисных.
Если до недавних пор производители предпочитали не ремонтировать, а заменить производственную линию, то сейчас возник спрос именно на ремонт и модернизацию. И здесь навыки коллектива «Металл Строй» оказались востребованы. Специалисты компании могут разработать практически любые узлы и механизмы, улучшить исходные детали и усовершенствовать оборудование. Это позволяет заказчикам получать весь комплекс услуг в одном месте и экономить на содержании штатных сотрудников.
Данный сервис уже оценили фарм-производители, для которых ремонтируют таблет-прессы. А также производственные компании, для которых изготавливают штамповую оснастку. И, вероятнее всего, запрос рынка на производственно-сервисные услуги в ближайшие годы будет увеличиваться.
Четыре «кита» работы
Ориентируемся на клиентов
Каждый клиент — будь то производственная компания или человек — хочет получить изделие быстро, качественно и по оптимальной стоимости.
Именно этих принципов в работе придерживается компания «Металл Строй».
Инвестиции в реновации
Компания «Металл Строй» располагает широким спектром металлообрабатывающего оборудования и постоянно инвестирует в его реновацию.
Уникальность станков помогает изготавливать как штучные, так и серийные детали.
Оказываем полный цикл услуг по металлообработке, 3D-сканированию и 3D-печати. Качество работ контролируем на каждом участке.
Вот это кадры
В конструкторском отделе трудятся 18 высококвалифицированных инженеров, средний возраст которых 35 лет.
Постоянный рост
Компания начинала работу с цеха художественной ковки в 2001 году.
Сейчас в компании есть цех лазерной и плазменной резки, цех гибки и рубки металла, цех металлоконструкций, цех токарно-фрезерной обработки и цех аддитивных технологий.
Наши клиенты
- АЗПИ
- Тонар
- Витамин-Продукт
- Агро-Мастер
- Амиготерра
- СоюзАгро
- АНИТИМ
- Русский хлеб
- ВелКен
Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 94
8 (3852) 33-33-10
+7-961-996-3819
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