18 мая
﻿
Экономика

Мы вместе обеспечим технологический суверенитет

В условиях западных санкций усилился запрос на модернизацию оборудования, и барнаульская компания «Металл Строй» сделала ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками. Предложение оказалось крайне востребованным.

«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками.
«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Зрим в корень

В 2022 году в компании началась разработка почвенного инъектора. Механизм используется для доставки жидких удобрений непосредственно к корням растений.

Аграрии хорошо знают преимущества этой технологии: возможность составлять необходимый «коктейль» удобрений в зависимости от вегетативного периода, равномерность внесения, длительное пролонгированное действие, простая подготовка баковых смесей, высокая концентрация и высокое усвоение активных веществ даже в засуху, возможность точечного внесения, экономическая выгода использования жидких удобрений в сравнении с гранулированными.

В настоящее время «Металл Строй» изготавливает опытный образец инъектора и подготавливает производство к серийному запуску.

Без лишних движений

Принцип работы компании «Металл Строй» в новых условиях напоминает… точечное внесение удобрений, которое применяют продвинутые сельхозпроизводители. Ни одного лишнего движения.

К примеру, на сельхозрынке наблюдалась существенная потребность в очесывающих жатках. Этому способствовали засушливый климат во многих районах и отсутствие производства таких жаток на территории Алтайского края.

Партнер «Металл Строй» предложил реализовать совместный проект. За полгода были спроектированы и запущены в серийное производство битер-отражатель, обгонная и фрикционная муфты, очесывающий барабан и гребенки.

Итог — клиент доволен, и у компании появился большой серийный заказ.

«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками.
«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками.
Фото: Анна Зайкова.

Мы работаем — вы отдыхаете

Еще одна ниша, которая стала очевидной в последние месяцы, — оказание комплекса услуг: от инжиниринговых до производственно-­сервисных.

Если до недавних пор производители предпочитали не ремонтировать, а заменить производственную линию, то сейчас возник спрос именно на ремонт и модернизацию. И здесь навыки коллектива «Металл Строй» оказались востребованы. Специалисты компании могут разработать практически любые узлы и механизмы, улучшить исходные детали и усовершенствовать оборудование. Это позволяет заказчикам получать весь комплекс услуг в одном месте и экономить на содержании штатных сотрудников.

Данный сервис уже оценили фарм-производители, для которых ремонтируют таблет-­прессы. А также производственные компании, для которых изготавливают штамповую оснастку. И, вероятнее всего, запрос рынка на производственно-сервисные услуги в ближайшие годы будет увеличиваться.

«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками.
«Металл Строй» сделал ставку на сотрудничество с аграриями и промышленниками.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Четыре «кита» работы

Ориентируемся на клиентов

Каждый клиент — будь то производственная компания или человек — хочет получить изделие быстро, качественно и по оптимальной стоимости.

Именно этих принципов в работе придерживается компания «Металл Строй».

Инвестиции в реновации

Компания «Металл Строй» располагает широким спектром металлообрабатывающего оборудования и постоянно инвестирует в его реновацию.

Уникальность станков помогает изготавливать как штучные, так и серийные детали.

Оказываем полный цикл услуг по металлообработке, 3D-сканированию и 3D-печати. Качество работ контролируем на каждом участке.

Вот это кадры

В конструкторском отделе трудятся 18 высококвалифицированных инженеров, средний возраст которых 35 лет.

Постоянный рост

Компания начинала работу с цеха художественной ковки в 2001 году.

Сейчас в компании есть цех лазерной и плазменной резки, цех гибки и рубки металла, цех металлоконструкций, цех токарно-фрезерной обработки и цех аддитивных технологий.

Наши клиенты

  • АЗПИ
  • Тонар
  • Витамин-Продукт
  • Агро-Мастер
  • Амиготерра
  • СоюзАгро
  • АНИТИМ
  • Русский хлеб
  • ВелКен

Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 94
8 (3852) 33-33-10
+7-961-996-3819
ms.toolshop@gmail.com
metallstroy-barnaul.ru

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость