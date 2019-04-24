Микробизнесу могут «простить» неустановку онлайн касс в этом году

Мелкие предприниматели, которые оказывают услуги или торгуют без наемных работников, скорее всего, смогут не ставить онлайн кассы в этом году без штрафных последствий. По данным altapress.ru, сейчас на федеральном уровне готовы «простить» микробизнесу неустановку новых касс, чтобы затем они перешли в статус самозанятых.