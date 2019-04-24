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Экономика

Микробизнесу могут «простить» неустановку онлайн касс в этом году

Мелкие предприниматели, которые оказывают услуги или торгуют без наемных работников, скорее всего, смогут не ставить онлайн кассы в этом году без штрафных последствий. По данным altapress.ru, сейчас на федеральном уровне готовы «простить» микробизнесу неустановку новых касс, чтобы затем они перешли в статус самозанятых.

Дом быта в Барнауле.
Дом быта в Барнауле.
Анна Зайкова

Напомним, федеральная кампания по установке онлайн касс началась в 2017 году. Тогда технику нового образца, сразу передающую все данные о расчетах в налоговую, установили крупные компании. Например, все торговые сети.

В 2018-м на онлайн кассы перешли ИП — плательщики ЕНВД и патента, работающие в торговле и имеющие наемных работников. Тогда в крае технику приобрели 89% от числа тех, кто должен был это сделать.

1 июля 2019 года должен был завершиться последний этап — на онлайн кассы планировалось перевести весь остальной бизнес: ИП, оказывающие услуги, и торговцев, работающих без наемных рабочих. В крае таких около 30 тысяч, рассказывали раньше в налоговой службе.

Однако не исключено, что последним дадут выбор.

Дело в том, что сейчас в 4 регионах России проводится эксперимент по внедрению нового налогового режима — на профессиональный доход, так называемых самозанятых. Мелкие предприниматели могут скачать только специальное приложение на смартфон, где отражать свои расчеты, и платить 4% или 6% с оборота (зависит от того, кто выступает контрагентом — физлицо или юрлицо).

Результаты эксперимента — очень обнадеживающие. Люди активно подключаются к системе. Высока вероятность, говорят эксперты, что положительную практику распространят и на другие регионы России, причем уже с 2020 года.

В этом случае покупка онлайн кассы в 2019 году становится бессмысленным шагом: большинство мелких предпринимателей уже в следующем году могут перейти на режим самозанятых, где такая техника просто не нужна.

Однако в налоговой службе сообщили, что пока никаких нормативных документов по этому поводу не поступало.

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