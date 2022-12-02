Минэк России предлагает сделать нацпроект «Производительность труда» доступным для большего числа предприятий

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании членов федерального Правительства с Президентом Владимиром Путиным доложил об успешной реализации нацпроекта «Производительность труда» и эффективности инструментов бережливого производства.

Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

— Компании проявляют высокий интерес к нацпроекту. За счет этого он реализуется опережающими темпами. У нас сейчас более 4 тысяч участников и 2 тысячи новых заявок. Участники нацпроекта за 2019−2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период, — сказал Максим Решетников.

По его словам, сегодня национальный проект помогает в наращивании выпуска продукции, импортозамещении, освоении рынков дружественных стран. Закрепляют эффект программы повышения квалификации топ-менеджмента и сотрудников рабочих специальностей.

— С учетом эффектов нацпроекта для бизнеса и экономики, считаем важным, чтобы работа в рамках нацпроекта продолжалась и за пределами 2024 года. Кроме того, предлагаем расширить охват отраслей. Открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Председатель Правительства решение поддержал. Если оно будет принято, сможем в 2 раза увеличить число участников. И, тем самым, добиться большего вклада этих компаний", — добавил глава Минэкономразвития РФ.

А генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон рассказал Владимиру Путину о Федеральном центре компетенций, реализации задач по импортозамещению и внедрению инструментов бережливого производства в различных сферах экономики России.

— За пять лет нашими основными заказчиками стали регионы. Решаем задачи импортозамещения и кратного роста объёмов производства российской продукции. Работаем с благотворительными фондами над сокращением на 40% сроков поставки несертифицированных жизненно важных лекарственных препаратов больным детям. Совместно с Министерством просвещения изменяем процессы в школах: создаём удобную навигацию, разводим потоки учащихся, чтобы в коридорах, раздевалках было меньше толкотни", — уточнил Николай Соломон.

Напомним, что ранее Максим Решетников озвучил предложения о продлении и расширении нацпроекта Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Премьер-министр РФ поддержал инициативу, отметил ее важность, как для развития отечественной промышленности, так и для повышения качества жизни граждан.

Что касается реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае, то на сегодняшний день в него вовлечены 72 краевых предприятия, численность персонала которых составляет более 22,5 тыс. человек.

Обучение прошли 1560 сотрудников компаний и представителей региональных команд. Нацпроект в нашем регионе реализуется с 2019 года. Работы по улучшениям на предприятиях помогают проводить эксперты Федерального и региональных центров компетенций, благодаря которым бизнес эффективнее использует внутренние ресурсы, мощности оборудования, оптимизирует логистику и сбыт продукции без значительных капиталовложений.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.