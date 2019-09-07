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Экономика

Минфин рассказал, как изменится система пенсионных накоплений

Минфин РФ сообщил подробности о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Рабочее название документа «О гарантированном пенсионном продукте», сообщает РИА Новости.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
СС0

Один из основных элементов новой системы — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

Помимо этого, гарантируется сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, накопительные счета должны регистрироваться центральным администратором, для бизнеса предлагается ввести налоговые льготы, а для граждан налоговые вычеты.

В рамках новой системы будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Ранее правительство поддержало законопроект о получении выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста.

Алтайские депутаты собираются предложить федеральным коллегам изменить закон о доплатах к пенсиям сельским труженикам. Они считают, что льготу должны получать и те сельхозработники, которые позже переехали в город.

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