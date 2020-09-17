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Экономика

Минфин решил сэкономить на зарплатах чиновников и оборонке

Российское правительство одобрило сокращение расходов на вооружение, а также на индексацию зарплат чиновникам.

Бюджет.
Бюджет.
Pixabay.com

Мера необходима для сбалансирования федерального бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Нововведения призваны оптимизировать «незащищенные» статьи расходов на 10% и сократить программы вооружений на 5%.

Изменения внесены в федеральный бюджет на 2021−2023 годы, пишет bfm.ru.

Также в Минфине предложили скромнее финансировать Крым.

Ранее сообщалось, что затянувшаяся пандемия коронавируса вновь загнала Россию в долги.

Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей.

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