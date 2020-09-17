Минфин решил сэкономить на зарплатах чиновников и оборонке

Мера необходима для сбалансирования федерального бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей, передает РИА Новости.
Нововведения призваны оптимизировать «незащищенные» статьи расходов на 10% и сократить программы вооружений на 5%.
Изменения внесены в федеральный бюджет на 2021−2023 годы, пишет bfm.ru.
Также в Минфине предложили скромнее финансировать Крым.
Ранее сообщалось, что затянувшаяся пандемия коронавируса вновь загнала Россию в долги.
Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей.