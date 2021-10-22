Минфин высоко оценил, как в Алтайском крае управляются с деньгами

Алтайский край отнесли к группе субъектов с высоким качеством управления. Об этом сообщили в пресс-центре краевого правительства со ссылкой на результаты оценки Минфина РФ за 2020 год.

В первую группу вошли 24 региона России, и Алтайский край стабильно входит в их число на протяжении 11 лет.

«Такая оценка — результат системной работы по укреплению бюджета, повышению эффективности сектора государственного управления», — подчеркивают власти.

В августе 2021 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Алтайского края на уровне А+(RU), прогноз «Стабильный».

Ранее губернатору Алтайского края Виктору Томенко вселил оптимизм проект краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.