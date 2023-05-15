Минобороны России судится с барнаульским предпринимательницами из-за своего товарного знака

В Арбитражный суд Алтайского края поступили иски Минобороны России к двум предпринимательницам, зарегистрированным в Барнауле. Претензии ведомства не связаны с гособоронзаказом: оно требуют компенсацию за неправомерное использование своих товарных знаков. Тенденция эта новая: раньше из-за подобных нарушений госучреждения в суд не подавали.

Минобороны требуется заплатить

Товарные знаки «Армия России» (свидетельства №515549 и 515550) принадлежат Министерству обороны РФ, сообщил представитель ведомства в иске к предпринимателю Ольге Плеховой.

Как полагают в Минобороны, она нарушила его исключительные права на эти знаки. Как именно произошло нарушение, из опубликованных в картотеке сведений пока неясно.

Иск Минобороны РФ может обернуться предпринимательнице, включенной в реестр МСП как микропредприятие, довольно крупным штрафом. За нарушение своих исключительных прав ведомство требует 120 тыс. рублей.

Второй иск Минобороны предъявило к предпринимателю Анне Лысихиной, как и ИП Плехова, она зарегистрирована в Барнауле. От нее требуют те же 120 тыс. - и тоже за незаконное использование товарных знаков. Оба заявления поданы в арбитраж 12 апреля, даты ближайших заседаний пока не назначены.

Минобороны РФ. vk.com/mil

«Военторг» требует демонтировать

И это не единственный иск к предпринимателям Плеховой и Лысихиной, связанный с защитой интеллектуальных прав. Чуть раньше подобные иски с ним же подало акционерное общество «Военторг», учрежденное Минобороны.

По данным издания "Коммерсантъ", компания владеет лицензиями на серию товарных знаков «Армия России». Кроме того, за ней зарегистрированы и собственные знаки, объединенные словесным элементом "Военторг" ("Voentorg").

От Плеховой компания просит компенсацию 90 тыс. рублей за нарушение исключительных прав. С Лысихиной - 193 тыс. От последней требуется также демонтировать вывеску, на которой, вероятнее всего, используется слово «Военторг».

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Продают сухпайки со звездой

Надо сказать, что до недавнего времени госучреждения не обращались к алтайским предпринимателям с исками, связанными с защитой исключительных прав на торговые знаки - судились только частные компании.

Между тем, подать иск Министерству обороны ничего особо не мешало: ведомство зарегистрировало за собой торговые знаки еще в 2014 году, следует из сведений «РБК Компании».

К тому же сами предприниматели подают для этого множество поводов. К примеру, на онлайн-платформах можно без труда обнаружить всевозможные товары с надписью «Армия России» и звездой с разрывом по центру - а этот знак как раз и принадлежит Минобороны.

Не удивимся, если судов из-за товарных знаков между министерством и бизнесом станет больше.

Бейсболка с символом, зарегистрированным за Минобороны. Скан онлайн-платформы.

Не предназначены для продажи

Причем, судя по первым решениям, все разбирательства завершаются не в пользу бизнеса. Так, в апреле Минобороны взыскало с предпринимателя Руслана Гизатуллина из Татарстана более 756 тыс. рублей.

Он продавал через «Алиэкспресс» сухпайки (официально они называются «индивидуальный рацион питания» - ИРП), помеченные надписью "Армия России" и той самой звездой.

ИРП с такими символами вообще нельзя запускать в свободную продажу - они предназначены только для военных частей. Но в суде решающим аргументом оказалось то, что символика использовалась без разрешения Минобороны.

Интересно, как это ведомство рассчитало сумму компенсации. Как оказалось, Гизатуллин сам указал на «Алиэкспрессе», что продал 1 154 сухпайков. И ведомство умножило цену сухпайка на это количество.

Сухпайки в свободной продаже. Скан онлайн-платформы

И вот предприниматель признался на суде, что на самом деле продал намного меньше, а на сайте указал вымышленное количество (ведь онлайн-платформа не требует подтверждения).

Но опровергнуть расчет компенсации не смог. Сейчас он подал апелляционную жалобу и продолжает судиться с Минобороны.

Ранее altapress.ru рассказывал, что с алтайским предпринимателями судится китайская фирма из-за электронных сигарет с надписью, похожей на принадлежащий ей товарный знак. Все дела она выигрывает - высуживает, как правило, от 20 до 30 тыс. рублей с торговой точки.