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Экономика

Минпросвещения: оклады большинства учителей ниже МРОТ

Оклады большинства учителей в России оказались даже ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Данные за декабрь 2021 года представило Минпросвещения, сообщает ТАСС.

Учитель.
Учитель.
СС0.

«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — приводит агентство выдержку из доклада, представленного министерством в Совет Федерации.

В этом же документе отмечается — в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей. И это приводит к непрозрачности начислений.

В пресс-службе Минпросвещения сказали, что совместно с другими ведомствами уже разрабатывается проект новой системы оплаты труда учителей, что исправит ситуацию, пишет bfm.ru.

В 2021 году МРОТ составлял 12,8 тыс. рублей.

Ранее о ковидных выплатах учителям задумались в Госдуме.

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