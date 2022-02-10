Минпросвещения: оклады большинства учителей ниже МРОТ

«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — приводит агентство выдержку из доклада, представленного министерством в Совет Федерации.
В этом же документе отмечается — в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей. И это приводит к непрозрачности начислений.
В пресс-службе Минпросвещения сказали, что совместно с другими ведомствами уже разрабатывается проект новой системы оплаты труда учителей, что исправит ситуацию, пишет bfm.ru.
В 2021 году МРОТ составлял 12,8 тыс. рублей.
Ранее о ковидных выплатах учителям задумались в Госдуме.