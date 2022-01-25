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Здоровье

О ковидных выплатах учителям задумались в Госдуме

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавки в размере трех минимальных окладов для учителей, которые контактировали с детьми, больными коронавирусной инфекцией, пишет РИА «Новости».

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

«Для всех учителей, кому приходится работать в классах, где учатся дети, заболевшие коронавирусом, предлагается ввести надбавку в размере трех минимальных окладов. Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда», — написал Чернышов.

Педагоги нуждаются в поддержке властей, указал депутат. Он подчеркнул, что недостаточный оклад и избыток стресса могут привести к массовым увольнениям учителей, а оставшиеся, скорее всего, начнут относится к работе формально, пишет Газета.Ru.

Ковидная выплата учителям, которые рискуют заразиться коронавирусом, — «это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда», резюмировал парламентарий.

В августе 2021-го почти 8 млрд рублей выделило правительство на коронавирусные выплаты медикам.

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