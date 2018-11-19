Минсельхоз обозначил свою позицию насчет введения акциза на колбасу

Ранее сообщалось, что экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на колбасные изделия. Авторы инициативы отмечают, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от акцизов средства, по данным «Известий», предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания.
Предложение о налоге, который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта, представлено в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография».
Минздрав уже поддержал введение такого налога, писало издание. Отмечалось, что это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%.