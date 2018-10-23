Роскачество изучило, из чего делают «Докторскую» колбасу в России

Колбасу изучили по 70 показателям. Ее проверяли на бактерии кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.
Выводы «Роскачества»:
- В 39 случаях из 40 эксперты обнаружили именно те ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Колбаса действительно производится из мяса.
- Из 40 торговых марок только в продукции одной обнаружена соя. Таким образом, миф о повсеместном использовании сои не подтвердился.
- Ни в одном образце не была обнаружена целлюлоза — бумаги в составе «Докторской» нет.
- ДНК кошек и собак в колбасе нет.
В товаре трех марок исследователи увидели удерживающую влагу клетчатку, которой там быть не должно. Превышений по консервантам и стабилизаторам не выявлено.