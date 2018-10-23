Роскачество изучило, из чего делают «Докторскую» колбасу в России

Большая часть «Докторской» колбасы на прилавках магазинов соответствует требованиям качества. К такому выводу пришли эксперты «Роскачества», протестировав продукцию 40 производителей со всей страны.

Колбасу изучили по 70 показателям. Ее проверяли на бактерии кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.

Выводы «Роскачества»:

В 39 случаях из 40 эксперты обнаружили именно те ДНК , которые соответствуют заявленному в составе мясу ( свиньи или коровы). Колбаса действительно производится из мяса.

которые соответствуют заявленному в составе мясу свиньи или коровы). Колбаса действительно производится из мяса. Из 40 торговых марок только в продукции одной обнаружена соя. Таким образом , миф о повсеместном использовании сои не подтвердился.

миф о повсеместном использовании сои не подтвердился. Ни в одном образце не была обнаружена целлюлоза — бумаги в составе «Докторской» нет.

ДНК кошек и собак в колбасе нет.

В товаре трех марок исследователи увидели удерживающую влагу клетчатку, которой там быть не должно. Превышений по консервантам и стабилизаторам не выявлено.