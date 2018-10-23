Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Потребитель
40

Роскачество изучило, из чего делают «Докторскую» колбасу в России

Большая часть «Докторской» колбасы на прилавках магазинов соответствует требованиям качества. К такому выводу пришли эксперты «Роскачества», протестировав продукцию 40 производителей со всей страны.

Колбаса "Докторская с маслицем".
Колбаса "Докторская с маслицем".
Дмитрий Лямзин

Колбасу изучили по 70 показателям. Ее проверяли на бактерии кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.

Выводы «Роскачества»:

  • В 39 случаях из 40 эксперты обнаружили именно те ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Колбаса действительно производится из мяса.
  • Из 40 торговых марок только в продукции одной обнаружена соя. Таким образом, миф о повсеместном использовании сои не подтвердился.
  • Ни в одном образце не была обнаружена целлюлоза — бумаги в составе «Докторской» нет.
  • ДНК кошек и собак в колбасе нет.

В товаре трех марок исследователи увидели удерживающую влагу клетчатку, которой там быть не должно. Превышений по консервантам и стабилизаторам не выявлено.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка