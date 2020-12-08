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Экономика

Мишустин деньгами компенсирует алтайским аграриям потери урожая

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 927 млн рублей на выплату компенсаций аграриям, которые в 2020 году потеряли урожай из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

Средства поступят в Республику Ингушетия, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края.

Алтайский край получит 45,6 млн рублей, следует из документа.

«В нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов», — говорится в сообщении кабмина.

На компенсации смогут рассчитывать только те сельхозпроизводители, кто заключил договор агрострахования на случай гибели урожая.

Ранее на экспертном совете в минсельхозе Алтайского края аграрии подвели итоги коронакризисного 2020 года.

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