Мишустин обрадовался, что в России есть олигархи

22 июля премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме РФ на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, пишет РИА Новости .

Он объяснил — в таком случае «в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы», то есть налоги, и в этом смысле народу переходит доля от вновь возникшего богатства.

По словам главы правительства — экс-руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) — в этом вопросе наведен порядок и все в нем прозрачно.

Можно долго спорить о передаче накопленного капитала или национализации, но главным все-таки остается вопрос передачи государству части средств, считает Мишустин, пишет Lenta.ru.

Премьер назвал чрезвычайно важным утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным ограничения на вывод капитала из страны.

«Ведь у нас в Кипр уходило под пять процентов соответствующих соглашений о выводе дивидендов», — объяснил он.

Путин и олигархи

Россияне стали хуже относиться к президенту РФ Владимиру Путину. Сумма положительных оценок продолжает падать второй год подряд, следует из результатов исследования «Левада-центра».

38% россиян полагают, что глава государства отстаивает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Согласно опросу, 37% респондентов считают, что Путин выражает интересы силовиков.

Впервые за все время исследований с 2000 года олигархи по этому показателю обошли представителей силовых структур.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что мнение о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связано с дискуссией о падении цен на нефть и обесценивании рубля.

Мнение

В России нет олигархов — предпринимателей, использующих деньги для влияния в собственных интересах на политику, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.