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Экономика

Мишустину предложили уравнять мигрантов и россиян, чтобы выдавать пособия

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило отрегулировать рынок труда и занятости в связи с распространением коронавируса COVID-19, пишет РБК.

Мигранты.
Мигранты.
Пресс-служба ФМС по городу Москве

В частности, премьер-министру Михаилу Мишустину предложили уравнять мигрантов в правах с гражданами России, чтобы они могли получать пособие по безработице. Впрочем, в письме не уточняют конкретные категории мигрантов.

По такому пути, указано в документе, пошла Португалия, приравнявшая на время борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями 580 тыс. мигрантов к гражданам страны в социальных правах.

АСИ также предлагает организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры».

«Возможно запустить перераспределение средств нацпроекта „Производительность труда и поддержка занятости“», — говорится в документе.

Сергей Гордок говорит, что новые исковые заявления от мигрантов продолжают поступать в суд.
Сергей Гордок говорит, что новые исковые заявления от мигрантов продолжают поступать в суд.
Михаил Хаустов

Эксперты уверены, что мигранты (внутренние и внешние, потерявшие работу и не имеющие возможности вернуться домой) нуждаются в помощи.

У большинства мигрантов, которые сегодня находятся на территории России, нет накоплений, они отправляли все заработанное домой, своим семьям, поэтому из-за отсутствия заработка не имеют возможности оплатить свой миграционный патент или арендовать жилье для самоизоляции.

Напомним, ранее бывший оперуполномоченный московского угрозыска дал тревожный прогноз, отметив, что недобрая классика 1990-х годов может вернуться и захлестнуть страну.

Масла в огонь подлил и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе. Он отметил, что потерявшие работу трудовые мигранты и голодные бомжи могут подстегнуть рост уличной преступности.

Ранее в Алтайском крае подсчитали неработающих трудовых мигрантов из Азии. Такое исследование делают раз в пять лет, начиная с 2014 года.

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