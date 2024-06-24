Россельхозбанк направил 10 млрд рублей аграриям Алтая в текущем году

С начала года Россельхозбанк профинансировал АПК Алтайского края и Республики Алтай более чем на 10 млрд рублей, что на 56%, или на 3,6 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля объема кредитования АПК по льготной ставке составила 72% — аграриям было предоставлено по программе льготного финансирования 7 млрд рублей. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает в подготовке и проведении сезонных работ. В 2024 году на эти цели было направлено более 7,4 млрд рублей, что на 82% или 3,3 млрд превысило показатели на эту же дату годом ранее. Для представителей среднего, малого и микробизнеса существуют специальные программы кредитования.

Россельхозбанк понимает, как функционирует аграрный бизнес, и подстраивает свои программы под запросы товаропроизводителей. Ставки по льготным кредитам остаются привлекательными. Выросло количество сервисов, помогающих вести успешный бизнес на земле. Как представитель сельхозпредприятий знаю, что благодаря этому партнерству крестьяне имеют возможность внедрять эффективные технологии в агробизнес, выводить производство на более качественный уровень, проводя техническое перевооружение, идти в ногу с современными требованиями, — отметил исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям существенную поддержку в подготовке и проведении сезонных работ. Фото предоставлено Россельхозбанком.

Увеличение доли инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на территории Алтайского края позволяет достигать таких показателей. Мы полностью обеспечиваем запрашиваемый и необходимый объем средств, работаем над доступностью заемных ресурсов для аграриев. Банк способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы в экосистеме Свое Фермерство и условия для продвижения продукции через маркетплейс Свое Родное. Мы ждем клиентов в сети наших офисов по всему краю и Республике Алтай, — подчеркнул директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Увеличение финансирования аграрной отрасли на Алтае стало возможным благодаря улучшению условий кредитования, господдержке и введению новых продуктов РСХБ для товаропроизводителей. В первую очередь, банк уделяет большое внимание кредитованию малых форм хозяйствования по 3 документам, от 3 рабочих дней, по льготной ставке, на суммы до 20 млн рублей на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и проведение сезонных работ. Оформить заявку можно в интернет-банке в разделе «Кредиты» или на сайте банка www.rshb.ru. Кроме того, клиентам на расчетно-кассовом обслуживании доступна Бизнес-карта, которая предоставляет лимит в размере до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев, при этом период льготного кредитования составляет до 55 календарных дней. Выпуск и обслуживание бизнес-карты бесплатны на весь срок. Таким образом, взять кредит фермеру стало проще.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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