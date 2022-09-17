Монета номиналом в три рубля с изображением Конька-горбунка появилась в России

Банк России выпустил монету в три рубля с изображением Конька-горбунка из одноименной сказки.

Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм.

На лицевой стороне помимо привычных нам герба и надписи «Банк России» есть также наименование серебра, как в периодической таблице Менделеева.

На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу; внизу по окружности написано: «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ».

Радужное изображение жар-птицы с эффектом интерференции света создали с помощью структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования.

Ранее стало известно, что из-за дороговизны металла возобновят печать 10-рублевых купюр. Также Центробанк недавно выпускал монету с Чуйским трактом.