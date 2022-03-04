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Экономика

Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро

«Московская биржа» сообщила, что установила запрет коротких продаж по евро с 4 марта.

Евро.
Евро.
СС0

Решение приняло АО «Небанковская кредитная организация „Национальный Клиринговый Центр“» (АО «НКО НКЦ»).

Ранее Банк России решил, что на рынках Мосбиржи 4 марта торгов на рынке акций не будет, торги на рынке облигаций проводятся только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, на срочном рынке будут доступны валютные (в режиме «Закрытие позиций») и товарные инструменты с 10:00 до 18:45.

Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00, напоминает «Интерфакс».

Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.

С 1 по 5 марта не проводятся утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи.

Ранее ЦБ решил не проводить торги на Мосбирже 28 февраля.

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