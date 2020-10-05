Мощный ипотечный кризис ожидает россиян

Растущие объемы кредитования вкупе со сложной экономической ситуацией в стране в конечном итоге приведут к ипотечному кризису, считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Ипотечного кризиса пока в России еще не было, но всегда что-то бывает в первый раз», — цитируют Хестанова «Ведомости».

К кризису приведут несколько факторов: доступность ипотечного кредитования, а также падение реальных доходов россиян, уверен эксперт.

Хестанов уверен, что Россия столкнется с последствиями растущих объемов ипотеки уже через два года. По его мнению, в настоящее время ипотечным кредитованием пользуются люди с минимальным количеством сбережений и зачастую берут еще один кредит на первый взнос, пишет ura.ru. Именно такие заемщики станут проблемой для отрасли.

Алтайский край занял 28 место в списке из 30 регионов, в которых россияне чаще всего берут ипотеку. В качестве основного показателя авторы рейтинга использовали соотношение числа выданных кредитов за последние с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года к численности экономически активного населения.

Ранее сообщалось, что доля россиян, которые не смогут взять ипотеку даже при нулевой ставке и полностью бесплатном обслуживании кредита, составляет около 40%.