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Мутко побоялся назвать тарифы на вывоз мусора после реформы

Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по региональному развитию, спрогнозировал сильный рост тарифов на сбор твердых бытовых отходов, пишет РБК.

Виталий Мутко.
Виталий Мутко.
kremlin.ru

В некоторых регионах рост тарифов будет столь серьезным, что «страшно называть», заявил Мутко.

«Здесь мы на разум рассчитываем, но видя, что сегодня запросы очень большие, я думаю, что правительство еще к этой теме вернется», — заверил вице-премьер.

Проблемами сбора мусора занимается министерство экологии, уточнил он. «Мы договорились, что в ближайшее время они сформулируют подходы», — сказал Мутко.

Реформа

С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему утилизации отходов. В результате реформы в каждом регионе появится компания-оператор, которая будет отвечать за вывоз и безопасную утилизацию мусора, а также территориальные схемы обращения с отходами — подробные карты и описания всех объектов «мусорной инфраструктуры».

Регионам было необходимо до 1 марта принять территориальную схему обращения с отходами, до 1 мая выбрать на конкурсе регионального оператора по вывозу и переработке мусора, подписать с ним соглашение и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

Тарифы

Вывоз мусора будет включен в коммунальные услуги и будет рассчитываться в зависимости от числа проживающих в квартире людей, а не от ее площади. При этом тариф может варьироваться по стране от 65 рублей для тех территорий, где ранее мусор вывозился бесплатно, до 2600 рублей, как предполагают сделать в Кежемском районе Красноярского края.

Мусорный коллапс

Алтайскому краю и еще 18 регионам России грозит мусорный коллапс. Основная причина — в них нет достаточного числа полигонов для утилизации отходов или их емкость исчерпана, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Операторы в Алтайском крае

Полигон ТБО в Барнауле.
Полигон ТБО в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Алтайском крае будут работать 7 региональных операторов. Все они будут действовать в разных зонах. В большинстве из них с оператором уже определились — без него остались пока только рубцовская и каменская зоны. Подробнее обо всех изменениях, связанных с вывозом мусора и платой за это, читайте в нашем разборе.

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