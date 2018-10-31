Мутко побоялся назвать тарифы на вывоз мусора после реформы

В некоторых регионах рост тарифов будет столь серьезным, что «страшно называть», заявил Мутко.

«Здесь мы на разум рассчитываем, но видя, что сегодня запросы очень большие, я думаю, что правительство еще к этой теме вернется», — заверил вице-премьер.

Проблемами сбора мусора занимается министерство экологии, уточнил он. «Мы договорились, что в ближайшее время они сформулируют подходы», — сказал Мутко.

Реформа

С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему утилизации отходов. В результате реформы в каждом регионе появится компания-оператор, которая будет отвечать за вывоз и безопасную утилизацию мусора, а также территориальные схемы обращения с отходами — подробные карты и описания всех объектов «мусорной инфраструктуры».

Регионам было необходимо до 1 марта принять территориальную схему обращения с отходами, до 1 мая выбрать на конкурсе регионального оператора по вывозу и переработке мусора, подписать с ним соглашение и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

Тарифы

Вывоз мусора будет включен в коммунальные услуги и будет рассчитываться в зависимости от числа проживающих в квартире людей, а не от ее площади. При этом тариф может варьироваться по стране от 65 рублей для тех территорий, где ранее мусор вывозился бесплатно, до 2600 рублей, как предполагают сделать в Кежемском районе Красноярского края.

Мусорный коллапс

Алтайскому краю и еще 18 регионам России грозит мусорный коллапс. Основная причина — в них нет достаточного числа полигонов для утилизации отходов или их емкость исчерпана, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Операторы в Алтайском крае

Полигон ТБО в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Алтайском крае будут работать 7 региональных операторов. Все они будут действовать в разных зонах. В большинстве из них с оператором уже определились — без него остались пока только рубцовская и каменская зоны. Подробнее обо всех изменениях, связанных с вывозом мусора и платой за это, читайте в нашем разборе.