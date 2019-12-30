На Алтае глава района призвал арбитражный суд не допустить краха свинокомплекса

Глава Тальменского района Сергей Самсоненко обратился к председателю краевого арбитражного суда Борису Долгалеву с просьбой не допустить расторжения договора аренды имущества обанкротившегося свинокомплекса «Алтаймясопром». Этого требуют в суде кредиторы компании. Однако, как полагает глава района, если арендатор уйдет, район потеряет более 300 рабочих мест и налоги, которые тот исправно платит.

Просьбы проигнорировали

Крупнейший в Алтайском крае свиноводческий комплекс, расположенный в Тальменском районе, передали в аренду компании «МитПром» после банкротства «Алтаймясопрома» — в письме Сергея Самсоненко указано, что это произошло 1,5 года назад.

Опасения, что свинокомплекс, в который уже вложено около 8 млрд рублей, прекратит работу и инвестиции пропадут, существовали. Глава утверждает, что конкурсный управляющий Антон Сычёв просил у кредиторов дать финансы на производство.

Они просьбы его проигнорировали, одновременно обязав вести хоздеятельность на свинокомплексе. Тогда Сычев и привлёк «Митпром», заключив с фирмой договор аренды. Глава Тальменского района считает это единственно верным решением.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Зарплата два раза в месяц

Самсоненко объяснил, что на «МитПроме» работает 319 человек, это крупнейший работодатель района. Средняя зарплата — 32 тыс. рублей, что выше, чем в среднем по району.

«Для работников организовано бесплатное питание, заработная плата выплачивается своевременно два раза в месяц, предприятие не имеет задолженности по налогам и сборам», — утверждает Самсоненко.

Весной 2019 года на предприятии заработала своя мясохладобойня, позволяющая сбывать мясо в розничную сеть и обеспечить потребность сотрудников в мясе.

Привлечение арендатора позволило сохранить оборудование, приобретенное в Европе и предназначенное для комбикормового цеха. Самсоненко констатирует, что производство комбикормов создает новые рабочие места и дает дополнительный экономический эффект — ведь расходы на покупку кормов снизятся (как уже сообщал altapress.ru, первая очередь цеха запущена).

Сергей Самсоненко. Олег Богданов

Конфликт кредиторов

Но кредиторы «Алтаймясопрома», вероятно, имеют свой взгляд на ситуацию. Они заявили, что конкурсный управляющий заключил договор аренды на невыгодных для должника условиях. И потребовали отстранить его от дела о банкротстве «Алтаймясопрома». Заявление об этом подано в суд. Кроме этого, кредиторы намерены взыскать с Сычева убытки.

Самсоненко, судя по его обращении к председателю арбитражного уда, опасается, что за этим последует и расторжение договора аренды и просит Бориса Долгалева при рассмотрении жалобы принять во внимание добросовестность «МитПрома». Отметим, что жалобу будет рассматривать судья Ирина Ивина.

Сергей Самсоненко объясняет, что к нему поступило обращение трудового коллектива с просьбой помочь сохранить «МитПром» в качестве арендатора. И он считает, что расторжение с фирмой договора аренды приведет к сокращению более 300 работников и вызовет социальную напряженность в районе.

Он утверждает, что между кредиторами сложился конфликт, и требуя отстранить Антона Сычева, они пытаются оказать на него давление. Письмо главы Тальменского района опубликовано на сайте арбитража, в суд оно поступило 23 декабря.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Что случилось с «Алтаймясопромом»

Крупнейший в Алтайском крае свиноводческий комплекс строила компания «Алтаймясопром». В феврале 2018 года она признана банкротом, реестр требований кредиторов включена сумма 11,15 млрд рублей, основаной кредитор — «Внешэкономбанк» (ВЭБ). Имущественный комплекс оценили в 3,2 млрд.

Ключевым учредителем компании «Алтаймясопром» является кемеровский бизнесмен Александр Юган (83%), соучредителем бывший вице-губернатор Алтайского края Борис Панов (9%) и Валерий Шарнин (8%). Все трое также признаны личными банкротами.

На момент банкротства «Алтаймясопрома» была пущена первая очередь свинокомплекса на 135 тыс. голов в год, комбикормовой завод был готов на 86%, вторая ферма — на 37%, мясохладобойня — на 35%, объекты инфраструктуры — на 50%, мощность комплекса составляла более 1 тыс. т мяса в месяц, сообща «Коммерсантъ».

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Что известно о компании «МитПром»

А вот о компании «МитПром» известно мало. Зарегистрированы две фирмы «Митпром», учредителем и директором которой является Геннадий Никульшин: одна в Москве, другая в Тальменском районе, дата регистрации 26 и 27 апреля 2018 года. Зарегистрирована в Тальменский районе.

Она занимается антикризисным управлением сельхозактивами, согласно сайту компании. Директор и учредитель фирмы является арбитражным управляющим.