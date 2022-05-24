На Алтае креативный глава самоуправления хочет организовать муниципальный «офшор»

Александр Пластеев, глава Залесовского муниципального округа, предложил создать «офшор» на базе своего округа, о чем он сообщил на конгрессе предпринимательских объединений Алтайского края. Крупные инвесторы в муниципалитет уже идут и, как считает глава, благодаря преобразованию района в округ. Но надо продолжать создавать условия для всего бизнеса.

Точки роста

Крупнейшие налогоплательщики в Залесовском районе — военная часть и бюджетная сфера, рассказал Александр Пластеев.

К примеру, поступления налога на доходы физлиц только от военной части — 5 млн рублей. И это — при собственных доходах бюджета округа в 87 млн рублей.

Но драйвером экономки и фундаментом развития территории должны стать инвесторы, говорит глава округа. А для этого территория должна предложить им привлекательные условия.

Залесовцы в конце 2021 года провели стратегическую сессию по инвестиционному развитию и наметили точки роста. Но это недостаточно.

Александр Пластеев. Altapress.ru

Налоговый рай

Пластеев считает, что привлечь их можно за счет снижения налога по упрощенной системе налогообложения (УСН).

«Много предпринимателей ищут, как уменьшить налоговое бремя, бегут в Крым, в Чечню, потому что там налоговая ставка по УСН 3%. А — у нас 6%. Я предлагаю дать муниципальным округам возможность снизить УСН до 2−3%, то есть сделать так называемый офшор, — сказал глава округа.

Он, впрочем, признал, что принять такое решение на муниципальном уровне сложнее, чем на региональном.

Александр Пластеев. Телеграмканал «Залесово. Главное».

Результат преобразования

Как уже писал altapress.ru, Залесовский район стал муниципальным округом с 1 января 2022 года. Здесь распустили все девять сельсоветов, выборы оставили только на уровне района.

И у Пластеева на конгрессе спросили, что изменилось для предпринимателей. Тот объяснил: появилась возможность оперативно ввести в оборот паевую землю — в общей сложности 10 тыс. гектаров.

В итоге на территорию округа зашла компания «Блиновское» (дочерняя структура «Алтай-Кокса»). А «Милк Парк» Сергея Газукина намерен построить роботизированную молочную ферму на 1200 голов. Для работы ей необходимо 5,5 тыс. гектаров. И в районе готовы землю предоставить.