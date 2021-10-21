На Алтае начнут выпускать уникальное масло для любителей ЗОЖ

Масло гхи производится по принципу томления, в результате из продукта убирается влага, козеин и молочный сахар. Польза гхи в том, что оно лучше усваивается организмом и гипоаллергенно. Подходит для людей с непереносимостью лактозы.
Кроме этого, гхи состоит в основном из мононенасыщенных жиров. В таких жирах при нагревании почти не образуется вредных и опасных альдегидов, которые вызывают проблемы и старение.
По словам генерального директора завода «Рикон» Олега Махнакова, спрос на масло гхи есть. Продвигать новый продукт алтайский производитель планирует в том числе и через маркетплейсы. Длительный срок годности топленного продукта позволяет это делать.
В настоящий момент 90−95% всего производимого на предприятии сливочного масла продается за пределами региона.
Что известно о заводе
Завод «Рикон» запустил маслобойный цех в 2018 году. Масло производится здесь по традиционной технологии взбивания сливок. По словам Олега Махнакова, все «как у бабушки».
Объемы производства небольшие — цех может выпускать около 5 тонн масла в месяц. Продукт из натурального сырья продают ограниченными партия в Алтайском крае, остальное вывозят за его пределы.
Олег Махнаков,
директор предприятия «Рикон» в Калманском районе
Сливочное масло мы продаем преимущественно в европейскую часть страны. Хорошо оно продается в Москве. Мы готовы работать и с местными торговыми сетями, но им такой продукт неинтересен из-за высокой цены. Снизить ее мы не можем из-за собственных издержек. Например, сырое молоко у предприятий мы закупаем по 22 рубля за литр.
В целом мощности предприятия позволяют перерабатывать около 100 тонн молока в сутки. Помимо масла здесь производят рассольные сыры по типу адыгейского и сыр-косичку.
В ближайшее время на заводе намерены запустить итальянское оборудование, позволяющее автоматизировать процесс ее изготовления и плетения.