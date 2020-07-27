На Алтае производители резиновых изделий показали самые высокие темпы роста зарплаты

Власти Алтайского края со ссылкой на данные управления по труду и занятости населения сообщили о ситуации с зарплатой по итогам пяти месяцев 2020 года — с января по май.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей Алтайского края составила 28 282 рубля, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 7,5%, в реальном выражении — на 4,6%", — выяснили аналитики.

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксировали у работников транспортной отрасли: трубопроводного транспорта — 72 499 руб., воздушного — 58 548 руб. и железнодорожного (грузовые перевозки) — 52 133 руб.

Далее с незначительным отрывом идут работники финансовой и страховой деятельности — 49 669 руб., а также задействованные в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 46 492 руб.

Кошелек , зарплата. СС0

Наиболее высокие темпы роста зарплаты показали организации по производству резиновых и пластмассовых изделий — 115,9%, в области информации и связи — 113,4%, почтовой связи и прочей курьерской деятельности — 112,1%, в производстве кожи и изделий из кожи — 110,5%, в деятельности водного транспорта — 110,4%.

Однако не везде растут доходы. На некоторых производствах зафиксировали снижение уровня зарплаты по отношению к пяти месяцам 2019 года — падение от 0,5% до 7,6%.

Меньше стали получать в металлургическом производстве, производстве транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, а также в деятельности железнодорожного транспорта (междугородные и международные пассажирские перевозки, грузовые перевозки).

Кроме того, пострадала деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, а также организациях по предоставлению различных услуг.

Зарплата врача. medrussia.org.

«В определенной степени причиной снижения заработной платы в данных отраслях экономики является введение ограничительных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — отметили аналитики.

В наиболее проблемных отраслях соцсферы размеры «среднемесячной номинальной начисленной зарплаты» и «темп роста» составили: в области здравоохранения и соцуслуг — 30 242 руб. и 110,8%, в образовании — 25 650 рублей и 112,9%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 23 503 руб. и 108,0%.

Ранее сообщали, что средняя зарплата выросла в Алтайском крае, при этом особенно повезло педагогам.

Напомним, прожиточный минимум в регионе вырос на пять пачек «доширака» — но это все равно ниже, чем было год назад.