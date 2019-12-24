На Алтае разработан проект снижения платы за мусор. Но регоператоров он доведет до банкротства

Плата за вывоз отходов у жителей Алтайского края в 2020 году может существенно уменьшиться, если утвердят новые нормативы накопления ТКО — они разработаны по заказу тарифного управления. Однако утверждение их в нынешнем виде приведет к разорению, заявил гендиректор регоператора «Эко-Комплекс» Виктор Карл на рабочем совещании по инициативе ОНФ 20 декабря. Заявление Карла было жестким: он готов будет расторгнуть соглашение с минстроем края, если нормативы примут в их нынешнем виде.

Краткое содержание

В ноябре депутаты Госдумы бросили в адрес региональных властей пренеприятные обвинения: якобы те действуют в интересах «мусорных компаний» и пытаются «серьезно наращивать» норматив накопления — чтобы у регоператоров появились дополнительные деньги, сообщает «Коммерсантъ».

Если это и верно, то Алтайский край точно не в тренде: здесь разработчики, напротив, предложили резко уменьшить нормативы. Но подготовленный ими проект вызвал протест со стороны регоператоров — их позицию и выразил Виктор Карл.

Барнаул , многоквартирные дома

Итак, что ждет жителей региона в случае, если новые нормативы накопления ТКО будут утверждены?

Напомним, норматив нaкопления ТКО — это не тариф. Норматив показывает, сколько в среднем отходов в кубометрах образует 1 человек за месяц. От норматива, как и от тарифа, зависит платеж: первый умножают на второй — получается плата на 1 человека.

Мусрр в многоквартирном жилом доме. Altapress.ru

Для многоквартирных домов Барнаула они будут в 1,5 раза меньше, чем сейчас. По действующим нормативам 1 жилец этого жилфонда образует 0,18 кубометров отходов. В проекте предлагается снизить его до 0,1157 кубов.

В итоге плата на одного жильца многоквартирного жилфонда в Барнауле может уменьшиться с 65,4 до 42 рублей (с человека).

Барнаул , частный сектор

Уменьшение платежа за счет снижения норматива ожидает и тех, кто живет в частном секторе. Теперь появятся две категории индивидуальных жилых домов: благоустроенные и неблагоустроенные.

Сегодня норматив для таких домов одинаковый (те же 0,18 кубов). После принятия новых нормативов для первой категории этот показатель уменьшится в 2,2 раза (0,08 кубов на человека), для второй — в 1,2 раза (0,15 кубов).

Уборка мусора. barnaul.org

Ну, а плата, которую предъявят жильцу, снизится с 65,4 рублей до 29 и 54 рублей с человека, подсчитал Виктор Карл.

Другие территории края

Жителей других территорий края тоже ожидает, в основном, снижение. В многоквартирном жилфонде — на 4%, в благоустроенных частных домах — на 33%.

Только в неблагоустроенном частном секторе за пределами Барнаула планируется рост — и сразу на 24,38%.

Однако Виктор Карл говорит, что критерии отнесения домов к той или иной категории благоустройства расплывчатые. И он предполагает: жильцы неблагоустроенных индивидуальных домов вполне могут перейти в категорию благоустроенных. И тем самым тоже добьются снижения платы.

Бродячие собаки растаскивают мусор из переполненных баков в Славгороде. slavgorod.gorsite.ru

Юридические лица

Новые нормативы в крае рассчитаны и для юридических лиц — магазинов, офисов, рынков, аптек и т. п. Карл объясняет: для большинстве юрлиц в проекте тоже предусмотрено снижение.

Сейчас многие из них перешли на оплату вывоза мусора по факту: сколько накопили контейнеров — за столько и заплатили. Но руководитель не исключает: если проект примут в его нынешнем виде, и юрлица перейдут на оплату по нормативам — это будет им намного выгоднее.

Отходов образуется больше

Проект новых нормативов управление по тарифам выставило на публичное обсуждение еще 14 декабря. 21 декабря обсуждение завершилось.

Ни одного комментария со стороны участников мусорного рынка на сайт не поступило. Тем не менее, как показала дискуссия, замечания все-таки есть.

Мусор в Барнауле. Altapress.ru

Гендиректор «Эко-Комплекса» заявил, что по факту жители региона генерируют отходов намного больше, чем рассчитано по-новому. Сегодня все ТКО на полигоне в Барнауле взвешивают. И регоператор может точно сказать, сколько их поступает от жителей барнаульской зоны.

Если проект одобрят, огромный объем мусора, который вывезут и захоронят на полигоне, просто не будет оплачен — это показали расчеты «Эко-Комплекса».

Виктор Карл заявил, что с такими нормативами регоператора Барнаульской зоны неизбежно ждет банкротство.

«Поступление денежных средств в „Эко-Комплекс“ при применении новых нормативов составит в среднем 40 млн рублей в месяц. Расходы на оплату только услуг операторов по транспортированию ТКО составляют 38 млн рублей в месяц. Таким образом поступление денег позволит покрыть расходы только по одной из 95 статей расходов. Планируемый дефицит денежных средств на 1 января 2021 года составит 342 млн рублей. В том числе по оплате труда — 110 млн рублей», — поясняет Карл.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО , Анна Зайкова.

Руководитель жестко заявил, что расторгнет соглашение с минстроем на оказание услуг по обращению с ТКО, если такие нормативы будут приняты. Очевидно, тогда региону придется объявлять новый конкурс и искать новых желающих поработать на рынке.

Математика , статистика и здравый смысл

Разработала новые нормативы фирма «Датум групп» из Ростова-на-Дону. Она выиграла тендер, объявленный управлением края по госрегулированию цен и тарифов, подрядившись сделать все расчеты за 8,5 млн рублей, следует из информации на сайте zakupki.gov.ru.

Фирма провела замеры в натуре, подсчитав, сколько вырабатывают мусора в разных категориях домов.

Однако в корректности ее расчетов, как оказалось, есть большие сомнения не только у регоператора.

Виктор Карл ( справа). Реготделение ОНФ.

Министр строительства и ЖКХ края Иван Гилёв заявил, что разработчик при проведении работ нарушил «много математических и статистических законов и здравый смысл». И принимать такие расчеты просто нельзя.

«Чтобы оценить норматив накопления отходов с погрешностью 5%, надо произвести замеры на 370−380 многоквартирных домах. Замеры осуществлялись меньше чем на 30 домах по всему краю», — сказал Иван Гилев.

«Могу вас поздравить»

Более того, по словам министра, в пяти домах замеры показали: мусор там практически не образуется. То есть жизнь там вполне безотходная. А при усреднении и таком количестве замеров «нулевые дома» сильно повлияли на конечный результат — величину нормативов.

«Коллеги я могу вас поздравить: мы продвинулись дальше всей страны: у нас теперь есть дом, который практически не производит мусор: на проспекте Ленина, 151. Я предлагаю его наградить. В этом доме один человек образовывал поллитра мусора в сутки — это бутылка пива, кефира», — иронизировал министр.

Министр строительства , транспорта , ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Фото: altairegion22.ru

Представители минстроя не поленились съездить к этой героической 12-этажке. Рядом с ней они обнаружили три мусорных бака, в которые, вероятно, жильцы и сбрасывают свои отходы.

«Кроме того, в этом доме 86 квартир. А по отчету фирмы в нем живет 518 человек. Это по шесть человек в квартире в среднем, такого не может быть. Ошибка на ошибке. Все это не дает нам права применять эти расчеты для каких-то более-менее существенных решений», — сказал Гилев.

Столкнемся с коллапсом

Министр строительства и ЖКХ отметил, что снижение платежей, конечно, в интересах жителей региона. Но задача — обеспечить вывоз всего мусора и улучшить экологическое состояние региона. А новые нормативы сделают это проблематичным.

«Обанкротим региональных операторов и создадим проблему для нас с вами, жителей. В итоге можем столкнуться с мусорным коллапсом, и это будет настоящий коллапс, а не то, что было в Бийске», — сказал Гилев.

Мусор. Дмитрий Кудрявцев

На то, чтобы территорию края завалили мусором, хватит полутора недель, добавил руководитель исполкома реготделения ОНФ Сергей Войтюк. «И мы эту ситуацию будем долго исправлять», — сказал «фронтовик».

Перерасчеты и перезамеры

В общем, подкрепленные расчетами аргументы регоператора Барнаульской зоны собравшихся убедили: такого снижения регоператор не вынесет. Как бы ни хотели жители края поменьше платить.

Сергей Войтюк сказал, что в управлении по тарифам недостатки проекта тоже видят. И готовы создать рабочую группу вместе с регоператорами и обязать разработчика сделать перезамеры и перерасчеты. К началу 2021 года они должны быть готовы.

Между тем, принять новые нормативы надо в самое ближайшее время. Плохие или хорошие. Ведь именно на их основе минприроды края разрабатывает новую схему обращения с отходами в Алтайском крае, которая необходима для нового этапа мусорной реформы.

Представитель минприроды объяснила, что ведомство готово пойти навстречу регоператорам и заложить в документы переходные положения — чтобы те смогли доработать по действующим правилам. Однако неясно, как отнесутся к этому надзорные ведомства.