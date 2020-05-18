На Алтай может вновь пожаловать известный агроблогер и инвестор Штефан Дюрр

Как стало известно altapress.ru, в конце недели в Сибирь прилетит глава компании «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр. Основным пунктом для него станет Новосибирская область, однако, возможно, Дюрр заедет и на Алтай, где идет строительство крупного животноводческого комплекса.

Последний раз Штефан Дюрр приезжал в Алтайский край в 2018 году, тогда между крупным аграрным холдингом и регионом было подписано соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, инвестор обязался построить в Тальменском районе крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. голов скота, со своей стороны Алтайский край — всячески ему в этом содействовать.

Во сколько обойдется стройка? В октябре 2018 года Штефан Дюрр рассказывал, что стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей, однако сам инвестор не исключал, что итоговые цифра может быть больше. Возможное удорожание он связывал с растущей ценой импортного оборудования, которое устанавливают на его фермах.

В апреле 2019 года стало известно, что проект Штефана Дюрра на Алтае признан приоритетным, что позволяет ему получать участки земли без торгов. Ранее в Алтайском крае на таких же условиях участки предоставили под строительство за счет средств частных инвесторов двух медицинских центров.

Что сейчас происходит на площадке

В настоящий момент на строительной площадке животноводческого комплекса ведется подготовка фундаментов будущих корпусов.

Из запланированных семи зданий работы проведены на пяти. На двух объектах строители планируют залить фундаменты в течение месяца.

Коровы. Животноводство. СС0

Параллельно продолжается обустройство инженерной инфраструктуры: к площадке подведено электричество, установлена подстанция. Пробурены две скважины, которые будут обеспечивать комплекс водой. Следующим этапом станет прокладка системы внутреннего водопровода.

Кто финансирует проект

В настоящий момент строительные работы в Тальменском районе «ЭкоНива» ведет за счет собственных средств. Пока они осуществляются в рамках ранее намеченного плана.

Ход строительства могло бы ускорить положительное заключение кредитного комитета по выделению денежного транша. Финансирует проекты Штефана Дюрра Россельхозбанк.

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/

Если все пройдет удачно, в IV квартале 2020 года инвестор сможет завести на алтайскую площадку первую партию молочного скота.

Что строят по-соседству

Тальменский район был выбран не случайно: он находится в непосредственной близости к Новосибирской области, где у Дюрра уже есть крупный бизнес.

В селе Пайвино он строит крупнейший за Уралом молочный завод, мощности которого позволят перерабатывать до 1,1 тыс. тонн молока в сутки. В марте 2019 года пресс-служба Россельхозбанка сообщала, что сумма инвестиций в строительство молочного завод составит без малого 19 млрд рублей.

Коровы. Животноводство. СС0

Основным вырабатываемым продуктом станет сыр. Кроме того выпускать здесь будут творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.

Чем известен Штефан Дюрр