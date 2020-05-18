На Алтай может вновь пожаловать известный агроблогер и инвестор Штефан Дюрр

Последний раз Штефан Дюрр приезжал в Алтайский край в 2018 году, тогда между крупным аграрным холдингом и регионом было подписано соглашение о сотрудничестве.
Согласно документу, инвестор обязался построить в Тальменском районе крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. голов скота, со своей стороны Алтайский край — всячески ему в этом содействовать.
Во сколько обойдется стройка?
В октябре 2018 года Штефан Дюрр рассказывал, что стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей, однако сам инвестор не исключал, что итоговые цифра может быть больше. Возможное удорожание он связывал с растущей ценой импортного оборудования, которое устанавливают на его фермах.
В апреле 2019 года стало известно, что проект Штефана Дюрра на Алтае признан приоритетным, что позволяет ему получать участки земли без торгов. Ранее в Алтайском крае на таких же условиях участки предоставили под строительство за счет средств частных инвесторов двух медицинских центров.
Что сейчас происходит на площадке
В настоящий момент на строительной площадке животноводческого комплекса ведется подготовка фундаментов будущих корпусов.
Из запланированных семи зданий работы проведены на пяти. На двух объектах строители планируют залить фундаменты в течение месяца.
Параллельно продолжается обустройство инженерной инфраструктуры: к площадке подведено электричество, установлена подстанция. Пробурены две скважины, которые будут обеспечивать комплекс водой. Следующим этапом станет прокладка системы внутреннего водопровода.
Кто финансирует проект
В настоящий момент строительные работы в Тальменском районе «ЭкоНива» ведет за счет собственных средств. Пока они осуществляются в рамках ранее намеченного плана.
Ход строительства могло бы ускорить положительное заключение кредитного комитета по выделению денежного транша. Финансирует проекты Штефана Дюрра Россельхозбанк.
Если все пройдет удачно, в IV квартале 2020 года инвестор сможет завести на алтайскую площадку первую партию молочного скота.
Что строят по-соседству
Тальменский район был выбран не случайно: он находится в непосредственной близости к Новосибирской области, где у Дюрра уже есть крупный бизнес.
В селе Пайвино он строит крупнейший за Уралом молочный завод, мощности которого позволят перерабатывать до 1,1 тыс. тонн молока в сутки. В марте 2019 года пресс-служба Россельхозбанка сообщала, что сумма инвестиций в строительство молочного завод составит без малого 19 млрд рублей.
Основным вырабатываемым продуктом станет сыр. Кроме того выпускать здесь будут творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.
Чем известен Штефан Дюрр
- Штефан Дюрр родился в 1964 году в провинции Баден-Вюртемберг (Германия). В 1993 году получил диплом по специальности «агроном-почвовед и геоэколог». В Германии у Дюрра было фермерское хозяйство на 14 га земли. По их мерках, это внушительный объем.
- В Советский Союз Штефан Дюрр первый раз попал в 1989 году, приехав студентом на стажировку в подмосковное хозяйство. «Помню, знакомые удивлялись, с чего это меня потянуло на такую экзотику. Это сейчас ехать в Россию нормально, а тогда это было все равно что махнуть в Танзанию или на Гренландию», — рассказал в 2011 году Дюрр в интервью журналу «Агроинвестор»
- Бизнес в России Штефан Дюрр начинал с поставок импортной сельскохозяйственной техники: продавал в России подержанные комбайны производства ГДР.
- Компанию «ЭкоНива» он создал в 1994 году. Первое направление деятельности — консультирование сельскохозяйственных предприятий по вопросам экологического агропроизводства в Калужской, Орловской, Брянской, Курской областях.
- В 2013 году Штефан Дюрр стал россиянином. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ему гражданства за особые заслуги перед страной.
- Штефан Дюрр известен не только как крупный инвестор, но и как блогер. Он ведет свой YouTube-канал под название «Hallo, Штефан Дюрр».