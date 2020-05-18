Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 мая 28°C
Алтайское поле

На Алтай может вновь пожаловать известный агроблогер и инвестор Штефан Дюрр

Как стало известно altapress.ru, в конце недели в Сибирь прилетит глава компании «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр. Основным пунктом для него станет Новосибирская область, однако, возможно, Дюрр заедет и на Алтай, где идет строительство крупного животноводческого комплекса.

Продукция агрохолдинга.
Продукция агрохолдинга.
ekoniva-apk.ru

Последний раз Штефан Дюрр приезжал в Алтайский край в 2018 году, тогда между крупным аграрным холдингом и регионом было подписано соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, инвестор обязался построить в Тальменском районе крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. голов скота, со своей стороны Алтайский край — всячески ему в этом содействовать.

Во сколько обойдется стройка?

В октябре 2018 года Штефан Дюрр рассказывал, что стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей, однако сам инвестор не исключал, что итоговые цифра может быть больше. Возможное удорожание он связывал с растущей ценой импортного оборудования, которое устанавливают на его фермах.

В апреле 2019 года стало известно, что проект Штефана Дюрра на Алтае признан приоритетным, что позволяет ему получать участки земли без торгов. Ранее в Алтайском крае на таких же условиях участки предоставили под строительство за счет средств частных инвесторов двух медицинских центров.

Что сейчас происходит на площадке

В настоящий момент на строительной площадке животноводческого комплекса ведется подготовка фундаментов будущих корпусов.

Из запланированных семи зданий работы проведены на пяти. На двух объектах строители планируют залить фундаменты в течение месяца.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Параллельно продолжается обустройство инженерной инфраструктуры: к площадке подведено электричество, установлена подстанция. Пробурены две скважины, которые будут обеспечивать комплекс водой. Следующим этапом станет прокладка системы внутреннего водопровода.

Кто финансирует проект

В настоящий момент строительные работы в Тальменском районе «ЭкоНива» ведет за счет собственных средств. Пока они осуществляются в рамках ранее намеченного плана.

Ход строительства могло бы ускорить положительное заключение кредитного комитета по выделению денежного транша. Финансирует проекты Штефана Дюрра Россельхозбанк.

Штефан Дюрр
Штефан Дюрр
www.ekoniva-apk.ru/

Если все пройдет удачно, в IV квартале 2020 года инвестор сможет завести на алтайскую площадку первую партию молочного скота.

Что строят по-соседству

Тальменский район был выбран не случайно: он находится в непосредственной близости к Новосибирской области, где у Дюрра уже есть крупный бизнес.

В селе Пайвино он строит крупнейший за Уралом молочный завод, мощности которого позволят перерабатывать до 1,1 тыс. тонн молока в сутки. В марте 2019 года пресс-служба Россельхозбанка сообщала, что сумма инвестиций в строительство молочного завод составит без малого 19 млрд рублей.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Основным вырабатываемым продуктом станет сыр. Кроме того выпускать здесь будут творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.

Чем известен Штефан Дюрр

  1. Штефан Дюрр родился в 1964 году в провинции Баден-Вюртемберг (Германия). В 1993 году получил диплом по специальности «агроном-почвовед и геоэколог». В Германии у Дюрра было фермерское хозяйство на 14 га земли. По их мерках, это внушительный объем.
  2. В Советский Союз Штефан Дюрр первый раз попал в 1989 году, приехав студентом на стажировку в подмосковное хозяйство. «Помню, знакомые удивлялись, с чего это меня потянуло на такую экзотику. Это сейчас ехать в Россию нормально, а тогда это было все равно что махнуть в Танзанию или на Гренландию», — рассказал в 2011 году Дюрр в интервью журналу «Агроинвестор»
  3. Бизнес в России Штефан Дюрр начинал с поставок импортной сельскохозяйственной техники: продавал в России подержанные комбайны производства ГДР.
  4. Компанию «ЭкоНива» он создал в 1994 году. Первое направление деятельности — консультирование сельскохозяйственных предприятий по вопросам экологического агропроизводства в Калужской, Орловской, Брянской, Курской областях.
  5. В 2013 году Штефан Дюрр стал россиянином. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ему гражданства за особые заслуги перед страной.
  6. Штефан Дюрр известен не только как крупный инвестор, но и как блогер. Он ведет свой YouTube-канал под название «Hallo, Штефан Дюрр».
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость