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Экономика

На «Алтаймясопроме» запустили кормоцех, о котором долго мечтал бывший вице-губернатор

На крупнейшем в Алтайском крае свинокомплексе «Алтаймясопром», который сейчас находится в стадии банкротства, запустили первую линию комбикормового завода. Строить его начал шесть лет назад бывший вице-губернатор из команды Евдокимова Борис Панов, который возглавлял предприятие. Завершился процесс уже без его участия.

Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
Из открытых источников в Интернете

Известно, что на комбикормовом заводе имеются две автономные линии производительностью 12 и 15 тонн гранулированной продукции в час.

Предприятие пока будет выпускать 6 тыс. тонн продукции в месяц, но это позволит обеспечить свинокомплекс собственными кормами и продавать их другим хозяйствам.

Как отмечает минсельхоз региона, с начала года поголовье свиней на «Алтаймясопроме» возросло на 12%, среднесуточный прирост животных — на 10%, производство мяса на убой в живой массе — на 40%.

Кто сейчас руководит предприятием?

Арендатором мощностей свинокомплекса в настоящий момент выступает компания «Митпром».

По данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирован 27 апреля 2018 года в поселке Среднесибирском Тальменского района на той же ул. Юбилейная, что и сам «Алтаймясопром».

Запуск первой очереди свинокомплекса &quot;Алтаймясопром&quot;. 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года.
altapress.ru

Единственным учредителем фирмы является некий Геннадий Никульшин. За день до регистрации компании в Тальменском районе, он сделал то же самое в Москве.

Другого бизнеса у Никульшина нет.

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