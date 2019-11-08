На «Алтаймясопроме» запустили кормоцех, о котором долго мечтал бывший вице-губернатор

Известно, что на комбикормовом заводе имеются две автономные линии производительностью 12 и 15 тонн гранулированной продукции в час.
Предприятие пока будет выпускать 6 тыс. тонн продукции в месяц, но это позволит обеспечить свинокомплекс собственными кормами и продавать их другим хозяйствам.
Как отмечает минсельхоз региона, с начала года поголовье свиней на «Алтаймясопроме» возросло на 12%, среднесуточный прирост животных — на 10%, производство мяса на убой в живой массе — на 40%.
Кто сейчас руководит предприятием?
Арендатором мощностей свинокомплекса в настоящий момент выступает компания «Митпром».
По данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирован 27 апреля 2018 года в поселке Среднесибирском Тальменского района на той же ул. Юбилейная, что и сам «Алтаймясопром».
Единственным учредителем фирмы является некий Геннадий Никульшин. За день до регистрации компании в Тальменском районе, он сделал то же самое в Москве.
Другого бизнеса у Никульшина нет.