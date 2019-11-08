На «Алтаймясопроме» запустили кормоцех, о котором долго мечтал бывший вице-губернатор

На крупнейшем в Алтайском крае свинокомплексе «Алтаймясопром», который сейчас находится в стадии банкротства, запустили первую линию комбикормового завода. Строить его начал шесть лет назад бывший вице-губернатор из команды Евдокимова Борис Панов, который возглавлял предприятие. Завершился процесс уже без его участия.