На алтайских полях будут испытывать тяжелые беспилотники

Компанию «Консорциум БАС» совместно друг с другом создали «Почта России» и «Сколково капитал».
Сейчас законодательство разрешает проводить химобработку только пилотируемой авиации. Для использования дронов в крае нужно установить экспериментально-правовой режим.
Проект обещают скоро направить в администрацию региона для согласования. Предполагается, что за время программы беспилотники успеют обработать 490 тыс. га земли.
Тяжелые дроны будут испытывать не только на Алтае, но и в нескольких других регионах страны. В их число вошла также Новосибирская область.
Ранее altapress.ru рассказывал, как РСМ Агротроник помогает сделать работу в поле точной и безопасной.