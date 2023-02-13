13 февраля
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Экономика

На алтайских полях будут испытывать тяжелые беспилотники

Компания «Консорциум БАС» собирается протестировать тяжелые дроны для химобработки полей, сообщают «Ведомости».

Поля.
Поля.
unsplash.com

Компанию «Консорциум БАС» совместно друг с другом создали «Почта России» и «Сколково капитал».

Сейчас законодательство разрешает проводить химобработку только пилотируемой авиации. Для использования дронов в крае нужно установить экспериментально-правовой режим.

Проект обещают скоро направить в администрацию региона для согласования. Предполагается, что за время программы беспилотники успеют обработать 490 тыс. га земли.

Тяжелые дроны будут испытывать не только на Алтае, но и в нескольких других регионах страны. В их число вошла также Новосибирская область.

Ранее altapress.ru рассказывал, как РСМ Агротроник помогает сделать работу в поле точной и безопасной.

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