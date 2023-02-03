За 1 млн рублей продают фермерское хозяйство в Алтайском крае

Фермерское хозяйство на площади 7 тыс. га продают в Змеиногорском районе Алтайского края. Объявление опубликовали на « Авито ».

Новому владельцу достанутся более 30 единиц техники, в том числе комбайны, тракторы и грузовой транспорт.

Стоимость фермерского хозяйства — 943 850 600 рублей. По словам продавца, все документы в порядке.

Уточняется, что это полностью функционирующее сельхозпредприятие с готовым рынком сбыта и «хорошей доходностью».

Утверждается, что ежегодно там получают стабильный урожай разных культур.