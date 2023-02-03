За 1 млн рублей продают фермерское хозяйство в Алтайском крае

Новому владельцу достанутся более 30 единиц техники, в том числе комбайны, тракторы и грузовой транспорт.
Стоимость фермерского хозяйства — 943 850 600 рублей. По словам продавца, все документы в порядке.
Уточняется, что это полностью функционирующее сельхозпредприятие с готовым рынком сбыта и «хорошей доходностью».
Утверждается, что ежегодно там получают стабильный урожай разных культур.
«Стадо породистых дойных и мясных коров. На участке имеются различные постройки — склады, ремонтный цех, сушилки, мехток, петкус и прочее. Жилые боксы для персонала, столовая», — подчеркивают в объявлении.
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