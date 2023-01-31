Стало известно, когда пройдут общественные обсуждения нового генплана Барнаула

Разработка генерального плана Барнаула выходит на финишную прямую. Когда пройдут его общественные обсуждения и могут ли сдвинуться сроки, рассказал на заседании Союза строителей Алтайского края заместитель мэра по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

Сейчас продолжаются работы по функциональному зонированию территорий.

«Есть темы, которые от раза к разу поднимается сообществом архитекторов и строителей, — говорит Андрей Федоров. — Разработчик генплана эти недочеты устраняет. Есть определенные сложности связанные с самим подрядчиком. Но на сегодняшний день подрядной организации удается эти вопросы снимать».

Заммэра отметил, что администрация «попробует» пойти на общественные обсуждения в апреле 2023 года, если все будет нормально.

Также Федоров указал, что на сроки будут влиять региональные и федеральные органы власти, проверяющие документы территориального планирования. Они могут вносить замечания, для устранения которых понадобится время.

Председатель Союза строителей Александр Мишустин предложил для ускорения процедур провести большое совещание с региональными и федеральными структурами.

«Иначе вас начнут футболить, — говорит он. — Раньше было так: формально запишут замечания — и их потом приходилось очень сложно снимать».

Андрей Федоров заметил, что сейчас таких предпосылок нет. Потому что программные продукты позволяют жестко контролировать сроки исполнения, а сроки рассмотрения документов территориального планирования законодательно сокращают.