Конкурс архитектурной красоты. Теперь мы знаем, какие здания в городе нравятся барнаульцам

Архитектор — идеолог
Руководитель компании «Первый» Евгений Ракшин начал беседу с мысли, что, как правило, девелопер в массовом сознании выступает неким дядюшкой Скруджем. Этому карикатурному персонажу ничего не интересно, кроме денег. Его единственная цель — максимальная прибыль.
«Зная большинство застройщиков Барнаула скажу, что это не так. Многие из них неравнодушны к своему делу и к городу. Зачастую им не хватает знания, терпения, настойчивости, чтобы добиться более красивого и интересного результата», — считает он. Более того, посыл конкурса заключался в том, чтобы показать — «прекрасное» не синоним «дорогое». Красивые объекты, как правило, одновременно и функциональны. Ценности, которые они предлагают, оправдывают вложение средств.
Маяком и главным идеологом, который может поддерживать в застройщике прекрасное, светлое и доброе, должен быть архитектор, уверен Ракшин. Специалист поможет найти решение, которое будет и приятным глазу, и удобным потребителю, и выгодным заказчику.
«Я считаю, архитекторы лукавят, когда не афишируют свою причастность к „страшному“ объекту, ссылаясь на то, что заказчик „так хотел“, — сказал бизнесмен. — Вряд ли есть застройщик, который говорит: „Слушай, запроектируй что-нибудь страшненькое“. Да, большинство желает уложиться в бюджет, получить прибыль, но всегда есть варианты. Не важно, сколько стоит здание, важно, как быстро его можно окупить».
По мнению Евгения Ракшина, современный потребитель покупает ощущения, а не только конкретный функционал или набор качеств. «Есть критерий „нравится“, — сказал он. — Предприниматель, потратившись на красоту и изящество, получает не меньше, а иногда больше того, кто этого не делал».
«Действительно, хорошие постройки имеют совершенно иную ценность, и их стоимость другая», — согласился с ним архитектор Александр Деринг.
Роман Куликов, один из учредителей компании «Аэрон», считает, что в современном городе красивым должен быть любой объект: хоть жилой, хоть промышленный.
«Это создает облик города или села, который остается с нами на десятилетие, — сказал он. — Приятно, когда через года здания сохраняют архитектурную красоту, вписываются в окружение. Я думаю, когда-нибудь будем проводить конкурс и на самое красивое промышленное предприятие. Ведь уже появляются новые объекты: не огромные железобетонные коробки, а нечто интересное, с проработанным цветовым решением и формой».
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Созревшие
А вот архитектор Сергей Черепанов заметил, что одного энтузиазма зодчего мало: без «созревшего» заказчика ничего нельзя сделать. К счастью, в последнее время «созревает» все больше предпринимателей.
«Долгое время никто не просил ничего выдающегося. Наоборот — пытались экономнее, — сказал Черепанов. — Сейчас пришли новые тенденции. Появился шанс показать горожанам красоту».
«Созревшей» себя считает и группа компаний «Союз» — ее ЖК «Лапландия» попал в шорт-лист нашего конкурса «Барнаул — столица мира».
О том, как изменился подход в компании, откровенно рассказал директор новосибирского отделения Сергей Отмашкин: «Мы задумались о том, как было бы здорово, если бы наш покупатель при смене жилья в следующий раз не подумал бы ни об одном другом застройщике. Ранее, к сожалению, с „Временами года“ такие отношения с покупателями не складывались».
Сергей Отмашкин сказал, что при разработке нового ЖК «Лапландия» им пришлось послушать архитектора, и это было очень непривычно. «Но мы понимали: либо делаем хорошо, то есть так, как сказал Квасов, либо снова строим „Времена года“», — добавил он.
И проект выстрелил. По оценке руководства, все вложенные деньги не просто окупились — компания заработала несопоставимо больше, чем на любом прошлом объекте.
«А еще изменилось отношение людей, — подчеркнул Сергей Отмашкин. — Рабочие стали собой гордиться. Особенно это касается тех, кто делает фасады: сейчас они считают себя мегапрофессионалами».
Не на что и негде
Если с коммерческими стройками происходят положительные изменения, то тяга к экономии у бюджетных никуда не исчезает, считает председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
«У нас самая дешевая стоимость квадратного метра рассчитывается, поэтому объекты и получаются типовыми, которые проще всего построить, — объяснил он. — Это от величины кошелька бюджетного зависит, конечно. Но если мы хотим шагать в ногу со временем, надо перестраиваться».
Не менее важная проблема — где эти «дешевые» школы строить. Особенно в центре Барнаула.
«К сожалению, без должного генплана нет квартальной застройки, — сказал Иван Харламов, декан строительно-технологического факультета АлтГТУ. — Здесь каждый дом сам по себе красивый. А инфраструктуры вокруг нет. Был в Москве в экспериментальных школах на 1000 человек с двумя-тремя спортзалами — но пока мы до этого не доросли».
Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров заметил, что в центре города разработаны проекты планировок, в которых предусмотрены социальные объекты. Однако есть большое «но».
«У нас нет возможности выкупить земельные участки у собственников индивидуальных жилых домов — такого механизма просто нет», — сказал Федоров.
Поэтому пока у мэрии остается лишь два пути: ждать, пока Госдума поддержит спасительный законопроект, либо жестче регулировать застройку в центре города.
В ответ же на высказывания об экономии и качестве социальных объектов Андрей Федоров рассказал о новых проектах школ в кварталах 2009, 2010, 2012.
«Сейчас мы должны строить школы в семибальной сейсмике. Если ранее мы строили здание на 550 мест за 600 млн, то сегодня новый проект современной школы с учетом инфляции стоит 1,7 млрд рублей, — сказал Федоров. — Изменился конструктив, применили новые технологии, расширились классы, холлы, появилась двухуровневая библиотека. Школу оснащают современным оборудованием. Может быть, это проще, чем в ряде московских заведений, но тоже неплохо».
Сейчас «Барнаулгражданпроект» работает над школой на 1,3 тыс. мест, стоимость которой оценивают в 2,3 млрд рублей. «Может сегодня город позволить без федеральной программы строить такие заведения? Безусловно, нет, — сказал заместитель мэра. — Наша задача участвовать, доказывать, что мы можем строить эффективно и в сроки».
Куда движется строительство
Построить красивое современное здание сегодня невозможно без применения современных материалов и конструкций. Далеко не всегда строители могут найти нужные материалы. Однако лучшие представители алтайской стройиндустрии сегодня идут в ногу со временем.
Сооснователь группы компаний «АКТО» Александр Зайцев рассказал о нескольких тенденциях в сфере остекления зданий.
Основной тренд — рост роли архитектора и дизайнера. Появляется все больше интересных решений для фасадов со светопрозрачными конструкциями, увеличенной площадью остекления и применением алюминиевых фасадных систем.
В тренде — архитектурные стекла с низкой зеркальностью и высокими характеристиками тепло- и шумоизоляции. Они безопасны и защищают от солнца. Кроме того, все чаще на объектах применяют скрытые створки, плоские или структурные фасады и стеклянные углы.
Еще одно полезное решение — архитектурные вентиляционные алюминиевые створки, которые элегантно вписываются в экстерьер. А при размещении у оконного откоса они незаметны на фасаде, создают эффект тени. Как отметил Александр Зайцев, такое решение запроектировано в небоскребах на месте речного вокзала.
Появилась возможность изготавливать большие стеклопакеты 3 на 7 м. В перспективе — 3 на 9 м.
Гендиректор компании «ЗИАС Машинери» Константин Денисенко рассказал о новом композитном материале, который позволит архитекторам воплотить их самые смелые фантазии. Это стеклофибробетон — его можно выпускать в любой форме.
«Он позволят достаточно быстро создать интересный экстерьер, который вместе с подсветкой даст необычный вид, — добавил руководитель филиала „Восток“ этой компании Дмитрий Басалаев. — Его использовали, например, при строительстве московского ЖК „Бродский“ и Главного храма вооруженных сил России».
Кроме того, компания сама производит 3D-принтеры, которые использует в изготовлении фасадных материалов. На выставке в Дубаи ЗИАС недавно показал свою новую продукцию — бионические фасады.
Отобрать и признать
В финале круглого стола Евгений Ракшин и модератор Юрий Пургин вручили награды победителям конкурса «Барнаул — столица мира».
Как объяснил Евгений Ракшин, при этом организаторы преследовали свои цели.
Первая — подвигнуть архитекторов, прежде всего, думать, как создать красивое функциональное здание с разумной и экономически оправданной стоимостью.
Вторая — обратить внимание застройщиков на то, как выглядят их здания и прилегающие территории. И задуматься: быть может, функционально и технически простое здание, но с красивой архитектурой даст им большую выручку и хорошую репутацию?
Форму народного голосования организаторы тоже выбрали не случайно: хотелось, чтобы горожане сами выбрали лучшие, по их мнению, реализованные в Барнауле проекты.
«Это признание не профессионалов, коллег или комиссии, а простого гражданина, который видит эти здания, — сказал Евгений Ракшин. — Основная масса людей не обладает знанием золотого сечения, но чувствует: красиво или нет. Архитекторы, подобно застройщикам, должны зарабатывать себе репутацию, чтобы от этого зависела стоимость их услуг».
Altapress.ru провел тщательный отбор конкурсантов. Сначала мы попросили читателей присылать собственные снимки наиболее интересных, на их взгляд, зданий.
«Ежемесячно победитель получал небольшой приз. Так у нас набралось достаточно много интересных объектов. В лонг-лист попали те объекты, которые чаще всего оказывались на снимках», — рассказал Юрий Пургин.
Всего свой голос за лучшее здание отдали 11 тыс. человек. Пришлось позаботиться о чистоте конкурса: специалисты отфильтровали голоса, которые были внесены с частотой менее полминуты.
Дерзкие и необычные
Дипломами конкурса были отмечены: Владимир Золотов за проектирование бизнес-центра «Крылья», Кирилл Храбрых — за жилищный комплекс «Мичурин-парк», Екатерина Рейзбих — за проектирование центра здоровья и спорта RIVER, Евгений Башкиров — за проект жилищного комплекса «Собрание».
Специальный приз от компании «АКТО» получил Сергей Черепанов, архитектор сразу трех конкурсных объектов: ЖК «Столичный», «Маяковский» и «Ютссон». Он отправится в бизнес-тур в Екатеринбург за вдохновением.
Третье место и премию 100 тыс. рублей получил бийский архитектор Евгений Тоскин. Он спроектировал здание театра кукол «Сказка», которое уже можно назвать новым туристическим объектом и любимым местом юных горожан.
Второе место и премия 300 тыс. рублей у Александра Деринга и его архитектурной мастерской «Классика». Команда в короткие сроки спроектировала неомодернистский корпус алтайского филиала РАНХиГС.
Александр Деринг поблагодарил заказчика в лице директора филиала Игоря Панарина за свободу: «Мы должны были поразить его и сделать объект, который станет лучшим в городе. Это удивительно, на нашей практике таких счастливых случаев было немного».
А больше всего голосов барнаульцев и первый приз достались молодому архитектору Алексею Квасову, автору проекта ЖК «Лапландия». Он получил премию в 500 тыс. рублей.
Интересно, что «Лапландия» — первый квартал, который разработал Квасов.
«Заказчик нам полностью доверял, было очень приятно работать, — говорит он. — Особенность микрорайона в том, что это панельное градостроение. Ранее в Барнауле оно воспринималось как не очень эстетичный эконом-вариант. Нам позволили потренироваться, применить новые приемы, чтобы изменить этот взгляд».
Итоги народного конкурса подтвердили мнение профессиональных участников обсуждения. Когда заказчик прислушивается к архитектору и дает ему свободу творчества, тогда и появляются нестандартные объекты, которые действительно делают для барнаульцев их родной город «столицей мира».