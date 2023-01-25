Рай не в шалаше. Эксперт рассказал, к чему барнаульцы присматриваются при покупке квартиры

Как заметил эксперт, самую важную роль при выборе квартиры играют ощущения.
«Первое впечатление от объекта дает его картинка. Под впечатлением клиент уже начинает глубже изучать здание, — говорит Марина Ракина. — Архитектурный облик — один из мощных двигателей интереса. Те застройщики, которые поменяли образ мыслей и архитектуру, стали лидерами продаж».
Ракина признается, что красота требует жертв: стоимость квадратного метра увеличивается из-за использования более качественных и эстетических материалов.
«Но с другой стороны, если не вкладываться в архитектуру и красоту, то так и будем жить в панельных коробках, без попыток изменить облик города», — уверен риэлтор.
Подобное правило касается и строительства бизнес-центров: обыкновенные коробки, по словам специалистки, приелись.
Для покупателей недвижимости важна и «квартальность» застройки. Их жилье должно находится на территории с развитой социальной и рекреационной инфраструктурой.
Обращают внимание и на общественные пространства внутри самого дома.
«Люди хотят просторные холлы с хорошим освещением. И чтоб железная дверь не подталкивала в спину так, что залетаешь с коляской по ступенькам на первый этаж», — говорит риэлтор.
Еще имеет значение, следует ли застройщик современным тенденциям.
«Все видят гламурные картинки разных регионов, курортов, желают жить в этом же образе здесь и сейчас и готовы за это платить, -— объясняет Марина Ракина. — И такие истории как „у моей подруги есть лапомоечная, тоже хочу“ — работают».
Из-за высоких цен на жилье потребитель не готов покупать квартиры в домах с большой площадью без ремонта. Вклад в бетонные стены порой может оказаться неподъемным, например, для молодой семьи.
Также в свете последних повышений тарифов ЖКХ стал актуален вопрос, может ли жизнь в новостройке помочь сэкономить на счетах. «Сейчас люди стремятся сменить старый фонд на новый. Потому что там эти платежи ниже, например, из-за другой, современной системы отопления», — добавляет эксперт.
А еще покупатели готовы приобретать жилье небольших размеров. Главное, чтобы эргономика квартиры была хорошо проработанной.
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