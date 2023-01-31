В конце 2022 года аналитики зафиксировали рекордную долю невыкупленных квартир в новостройках. Она составила 66% от общего объема жилья по всей стране. А сколько свободных площадей ждут покупателей в Алтайском крае и грядет ли на рынке стремительное понижение цен, разбирался altapress.ru.

Без паники

Союз строителей, ссылаясь на данные «Дом.рф», отметил, что говорить о рекордном количестве невыкупленных квартир в новостройках не стоит.

В ответе на запрос altapress.ru объяснил, что фактический объем такой площади по сравнению с прошлым годом увеличился незначительно — на 30 тыс. кв. м. Однако этот показатель все еще меньше, чем в 2021 и 2020 годах.

Так, в январе 2023 года непроданная площадь составила 268 тыс. кв. м, в 2021 — 309 тыс. кв. м, а в 2020-м — 362 тыс. кв. м.

В январе 2023 года от всего объема незавершенного строительства (614 тыс. кв. м): 44% составила непроданная площадь — 268 тыс. кв. м;

37% проданная площадь — это 229 тыс. кв. м;

19% площадей еще не открыты для продажи — 117 тыс. кв. м.

При этом снижение показателя можно объяснить почти двукратным сокращением объема незавершенного строительства: в январе 2020 года он составлял 1 млн кв. м, сейчас — 614 тыс. кв. м.

Строительство в Барнауле. Михаил Хаустов

«Еще большего сокращения количества новых проектов не предполагаем, так как в 2022 году количество разрешений на строительство осталось на уровне предыдущего года», — отметили в Союзе строителей.

По данным Минстроя, общий объем нераспроданного жилья в 2022 году увеличился на 10−13%.

Как продать непроданное

Минстрой проанализировал сайты объявлений и пришел к выводу, что невыкупленные жилые метры в новостройках — это квартиры большой площади (более 60 кв. м) и стоимостью от 7 млн рублей.

Именно поэтому решить проблему невыкупленного жилья, передав их, например, детям-сиротам не получится. Ведь для них закупают небольшие квартиры, которые и так пользуются стабильно высоким спросом на рынке.

«Проведение государственных закупок увеличивает для продавцов время продажи квартир, в то время как покупатели — физические лица могут оформить сделку гораздо быстрее», — добавил Игорь Спивак, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Игорь Спивак. Анна Зайкова.

Застройщики продают новые ЖК очередями — это не дает рынку переполниться предложением.

«Мы разделяем строительство и продажи ЖК на 2−3 очереди, так сказать, уменьшая предложение. Это позволяет держать определенный уровень маржинальности», — говорит руководитель отдела продаж группы компаний «Адалин» Роман Такмаков.

Он добавил, что субсидирование ипотеки застройщиком — тоже эффективный инструмент в продаже жилья.

Почему спрос на квартиры упал

Основная причина — в снижении покупательской способности.

Спрос на недвижимость в 2020—2021, возникший благодаря программе льготного ипотечного кредитования, увеличил стоимость квадратного метра жилья. Об этом сказал Игорь Спивак.

Он добавил, что люди рискуют совершать крупные покупки в неопределенных экономических условиях.

Строительство. Михаил Хаустов

Союз строителей, также подтвердил, что в последние годы ключевым драйвером рынка недвижимости выступала дешевая ипотека. Новые квартиры активно продавали благодаря льготным госпрограммам, которые сейчас начали аккуратно «сворачиваться».

«С 1 января 2023 года ужесточилась льготная ипотека, процент поднялся с 7% до 8%. Это значит, что поддерживать спрос за счет ипотеки на уровне прошлых лет уже не получится», — отметили в Союзе строителей.

«В среднем коррекция продаж по сравнению с 2021 годом составила 20%. Это касается рынка недвижимости в целом», — сказал Роман Такмаков.

Специалист добавил, что отрасль и покупатели нуждаются в государственной поддержке. «Ипотека — это большая часть сделок от всего объема продаж. Будет она — будет стройка!» — говорит Такмаков.

Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru.

Как изменится стоимость квартир

Серьезного падения цен на недвижимость в крае никто не прогнозирует.

«Сокращение количества проектов и небольшое число полученных разрешений на строительство дают основание говорить, что у нас создается дефицит строек, поэтому имеющиеся лоты продаются», — говорит гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Он добавил, что квартиры в новостройках, хоть и без ажиотажного спроса, покупают хорошо — на уровне 2018−2019 годов.

Дмитрий Дворядкин , гендиректор агентства недвижимости «Династия 24». Фото Дмитрия Лямзина

По словам эксперта, немного недвижимости сейчас выставлено на продажу на вторичном рынке. А благодаря возобновлению сельской ипотеки в регионе неплохо покупают земли и дома.

«Сейчас спрос созревает: люди подрастают, заканчивают вузы, выходят на работу. Через два-три года мы увидим новый виток спроса на уровне второй половины 2020—2021 года», — заключил Дворядкин.

Ключевые данные по продажам

Источник — «Дом.рф»: