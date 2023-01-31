31 января
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Недвижимость

Приходи — и бери. Сколько жилья в Алтайском крае стоит невыкупленным, и как это повлияет на цены

В конце 2022 года аналитики зафиксировали рекордную долю невыкупленных квартир в новостройках. Она составила 66% от общего объема жилья по всей стране. А сколько свободных площадей ждут покупателей в Алтайском крае и грядет ли на рынке стремительное понижение цен, разбирался altapress.ru.

Строительство в Барнауле. Недвижимость.
Строительство в Барнауле. Недвижимость.
Михаил Хаустов

Без паники

Союз строителей, ссылаясь на данные «Дом.рф», отметил, что говорить о рекордном количестве невыкупленных квартир в новостройках не стоит.

В ответе на запрос altapress.ru объяснил, что фактический объем такой площади по сравнению с прошлым годом увеличился незначительно — на 30 тыс. кв. м. Однако этот показатель все еще меньше, чем в 2021 и 2020 годах.

Так, в январе 2023 года непроданная площадь составила 268 тыс. кв. м, в 2021 — 309 тыс. кв. м, а в 2020-м — 362 тыс. кв. м.

В январе 2023 года от всего объема незавершенного строительства (614 тыс. кв. м):

44% составила непроданная площадь — 268 тыс. кв. м;
37% проданная площадь — это 229 тыс. кв. м;
19% площадей еще не открыты для продажи — 117 тыс. кв. м.

При этом снижение показателя можно объяснить почти двукратным сокращением объема незавершенного строительства: в январе 2020 года он составлял 1 млн кв. м, сейчас — 614 тыс. кв. м.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов

«Еще большего сокращения количества новых проектов не предполагаем, так как в 2022 году количество разрешений на строительство осталось на уровне предыдущего года», — отметили в Союзе строителей.

По данным Минстроя, общий объем нераспроданного жилья в 2022 году увеличился на 10−13%.

Как продать непроданное

Минстрой проанализировал сайты объявлений и пришел к выводу, что невыкупленные жилые метры в новостройках — это квартиры большой площади (более 60 кв. м) и стоимостью от 7 млн рублей.

Именно поэтому решить проблему невыкупленного жилья, передав их, например, детям-сиротам не получится. Ведь для них закупают небольшие квартиры, которые и так пользуются стабильно высоким спросом на рынке.

«Проведение государственных закупок увеличивает для продавцов время продажи квартир, в то время как покупатели — физические лица могут оформить сделку гораздо быстрее», — добавил Игорь Спивак, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Игорь Спивак.
Игорь Спивак.
Анна Зайкова.

Застройщики продают новые ЖК очередями — это не дает рынку переполниться предложением.

«Мы разделяем строительство и продажи ЖК на 2−3 очереди, так сказать, уменьшая предложение. Это позволяет держать определенный уровень маржинальности», — говорит руководитель отдела продаж группы компаний «Адалин» Роман Такмаков.

Он добавил, что субсидирование ипотеки застройщиком — тоже эффективный инструмент в продаже жилья.

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Почему спрос на квартиры упал

Основная причина — в снижении покупательской способности.

Спрос на недвижимость в 2020—2021, возникший благодаря программе льготного ипотечного кредитования, увеличил стоимость квадратного метра жилья. Об этом сказал Игорь Спивак.

Он добавил, что люди рискуют совершать крупные покупки в неопределенных экономических условиях.

Строительство.
Строительство.
Михаил Хаустов

Союз строителей, также подтвердил, что в последние годы ключевым драйвером рынка недвижимости выступала дешевая ипотека. Новые квартиры активно продавали благодаря льготным госпрограммам, которые сейчас начали аккуратно «сворачиваться».

«С 1 января 2023 года ужесточилась льготная ипотека, процент поднялся с 7% до 8%. Это значит, что поддерживать спрос за счет ипотеки на уровне прошлых лет уже не получится», — отметили в Союзе строителей.

«В среднем коррекция продаж по сравнению с 2021 годом составила 20%. Это касается рынка недвижимости в целом», — сказал Роман Такмаков.

Специалист добавил, что отрасль и покупатели нуждаются в государственной поддержке. «Ипотека — это большая часть сделок от всего объема продаж. Будет она — будет стройка!» — говорит Такмаков.

Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.

Как изменится стоимость квартир

Серьезного падения цен на недвижимость в крае никто не прогнозирует.

«Сокращение количества проектов и небольшое число полученных разрешений на строительство дают основание говорить, что у нас создается дефицит строек, поэтому имеющиеся лоты продаются», — говорит гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Он добавил, что квартиры в новостройках, хоть и без ажиотажного спроса, покупают хорошо — на уровне 2018−2019 годов.

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Фото Дмитрия Лямзина

По словам эксперта, немного недвижимости сейчас выставлено на продажу на вторичном рынке. А благодаря возобновлению сельской ипотеки в регионе неплохо покупают земли и дома.

«Сейчас спрос созревает: люди подрастают, заканчивают вузы, выходят на работу. Через два-три года мы увидим новый виток спроса на уровне второй половины 2020—2021 года», — заключил Дворядкин.

Ключевые данные по продажам

Источник — «Дом.рф»:

В январе 2022 года показатели составляли:

объем незавершенного строительства — 713 тыс. кв. м;
проданная площадь — 435 тыс. кв. м (61%);
непроданная площадь — 238 тыс. кв. м (33%);
продажи не открыты — 41 тыс. кв. м (6%).

В январе 2021 года показатели составляли:

объем незавершенного строительства — 993 тыс. кв. м;
проданная площадь — 559 тыс. кв. м (56%);
непроданная площадь — 309 тыс. кв. м (31%);
продажи не открыты — 125 тыс. кв. м (13%).

В январе 2020 года показатели составляли:

объем незавершенного строительства — 1087 тыс. кв. м;
проданная площадь — 417 тыс. кв. м (38%);
непроданная площадь — 362 тыс. кв. м (33%);
продажи не открыты — 308 тыс. кв. м (28%).

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