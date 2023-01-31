Без паники
Союз строителей, ссылаясь на данные «Дом.рф», отметил, что говорить о рекордном количестве невыкупленных квартир в новостройках не стоит.
В ответе на запрос altapress.ru объяснил, что фактический объем такой площади по сравнению с прошлым годом увеличился незначительно — на 30 тыс. кв. м. Однако этот показатель все еще меньше, чем в 2021 и 2020 годах.
Так, в январе 2023 года непроданная площадь составила 268 тыс. кв. м, в 2021 — 309 тыс. кв. м, а в 2020-м — 362 тыс. кв. м.
В январе 2023 года от всего объема незавершенного строительства (614 тыс. кв. м):
44% составила непроданная площадь — 268 тыс. кв. м;
37% проданная площадь — это 229 тыс. кв. м;
19% площадей еще не открыты для продажи — 117 тыс. кв. м.
При этом снижение показателя можно объяснить почти двукратным сокращением объема незавершенного строительства: в январе 2020 года он составлял 1 млн кв. м, сейчас — 614 тыс. кв. м.
«Еще большего сокращения количества новых проектов не предполагаем, так как в 2022 году количество разрешений на строительство осталось на уровне предыдущего года», — отметили в Союзе строителей.
По данным Минстроя, общий объем нераспроданного жилья в 2022 году увеличился на 10−13%.
Как продать непроданное
Минстрой проанализировал сайты объявлений и пришел к выводу, что невыкупленные жилые метры в новостройках — это квартиры большой площади (более 60 кв. м) и стоимостью от 7 млн рублей.
Именно поэтому решить проблему невыкупленного жилья, передав их, например, детям-сиротам не получится. Ведь для них закупают небольшие квартиры, которые и так пользуются стабильно высоким спросом на рынке.
«Проведение государственных закупок увеличивает для продавцов время продажи квартир, в то время как покупатели — физические лица могут оформить сделку гораздо быстрее», — добавил Игорь Спивак, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Застройщики продают новые ЖК очередями — это не дает рынку переполниться предложением.
«Мы разделяем строительство и продажи ЖК на 2−3 очереди, так сказать, уменьшая предложение. Это позволяет держать определенный уровень маржинальности», — говорит руководитель отдела продаж группы компаний «Адалин» Роман Такмаков.
Он добавил, что субсидирование ипотеки застройщиком — тоже эффективный инструмент в продаже жилья.
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Почему спрос на квартиры упал
Основная причина — в снижении покупательской способности.
Спрос на недвижимость в 2020—2021, возникший благодаря программе льготного ипотечного кредитования, увеличил стоимость квадратного метра жилья. Об этом сказал Игорь Спивак.
Он добавил, что люди рискуют совершать крупные покупки в неопределенных экономических условиях.
Союз строителей, также подтвердил, что в последние годы ключевым драйвером рынка недвижимости выступала дешевая ипотека. Новые квартиры активно продавали благодаря льготным госпрограммам, которые сейчас начали аккуратно «сворачиваться».
«С 1 января 2023 года ужесточилась льготная ипотека, процент поднялся с 7% до 8%. Это значит, что поддерживать спрос за счет ипотеки на уровне прошлых лет уже не получится», — отметили в Союзе строителей.
«В среднем коррекция продаж по сравнению с 2021 годом составила 20%. Это касается рынка недвижимости в целом», — сказал Роман Такмаков.
Специалист добавил, что отрасль и покупатели нуждаются в государственной поддержке. «Ипотека — это большая часть сделок от всего объема продаж. Будет она — будет стройка!» — говорит Такмаков.
Как изменится стоимость квартир
Серьезного падения цен на недвижимость в крае никто не прогнозирует.
«Сокращение количества проектов и небольшое число полученных разрешений на строительство дают основание говорить, что у нас создается дефицит строек, поэтому имеющиеся лоты продаются», — говорит гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.
Он добавил, что квартиры в новостройках, хоть и без ажиотажного спроса, покупают хорошо — на уровне 2018−2019 годов.
По словам эксперта, немного недвижимости сейчас выставлено на продажу на вторичном рынке. А благодаря возобновлению сельской ипотеки в регионе неплохо покупают земли и дома.
«Сейчас спрос созревает: люди подрастают, заканчивают вузы, выходят на работу. Через два-три года мы увидим новый виток спроса на уровне второй половины 2020—2021 года», — заключил Дворядкин.
Ключевые данные по продажам
Источник — «Дом.рф»:
В январе 2022 года показатели составляли:
объем незавершенного строительства — 713 тыс. кв. м;
проданная площадь — 435 тыс. кв. м (61%);
непроданная площадь — 238 тыс. кв. м (33%);
продажи не открыты — 41 тыс. кв. м (6%).
В январе 2021 года показатели составляли:
объем незавершенного строительства — 993 тыс. кв. м;
проданная площадь — 559 тыс. кв. м (56%);
непроданная площадь — 309 тыс. кв. м (31%);
продажи не открыты — 125 тыс. кв. м (13%).
В январе 2020 года показатели составляли:
объем незавершенного строительства — 1087 тыс. кв. м;
проданная площадь — 417 тыс. кв. м (38%);
непроданная площадь — 362 тыс. кв. м (33%);
продажи не открыты — 308 тыс. кв. м (28%).