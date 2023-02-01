Барнаул перевыполнил план по сдаче жилья. Что теперь заботит строителей

Прошлое
Заместитель мэра по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров кратко подвел итоги ушедшего года.
Он указал, что план по вводу жилья в Барнауле слегка перевыполнен. Вместо 520 тыс. кв. м. строители ввели 567.
На этот год наметили цель ввести 510 тыс. кв. м. В администрации города не сомневаются, что строители ее достигнут, и никаких особых угроз и рисков не видят.
Также Федоров отметил, что в прошлом году выдано больше разрешений на строительство многоквартирных домов, чем в 2021-м: 26 (389 тыс. кв. м.) и 15 (205 тыс. кв. м.) соответственно.
Уделил внимание чиновник и положительной динамике строительства школ.
«Завершаем объект в Спутнике, пристройку в селе Власиха, начали строить школу в квартале 2011 (напряженная история), — сказал он. — Надеемся, что объявят аукцион и доведут нам лимиты финансирования большой школы в квартале 2033. Пока этот вопрос открыт».
Также в квартале 2033 детский сад ввели в эксплуатацию. Сейчас дошкольное учреждение строят в квартале 2038.
Федоров добавил, что в городе значительно выросла цена строительства социальных объектов. Подробнее об этом он рассказывал на круглом столе в ИД «Алтапресс».
Будущее
Юрий Гатилов (гендир «Жилищной инициативы») наметил несколько вопросов, на которых должна сконцентрировать внимание строительная отрасль: генплан и нормативы строительства, от которых будет зависеть работа застройщиков, цифровизация и BIM-технологии, сейсмика и ценообразование.
На последнюю тему живо откликнулся директор компании «Барнаулстройизыскания» Виктор Вайгандт. Он рассказал, что в сметах на инженерно-геологические работы оставляют копейки.
«"Гражданпроект» выиграл поликлинику. Посмотрел, что там за лот. В задании прописаны штампы, микросейсморайонирование и сама геология для огромного здания — и на все 336 тыс. рублей, — сказал он. — Мне приходится с институтом проектные деньги перераспределять, чтобы хватило. Это невозможно! У нас запрашивают сметную стоимость, мы ее считаем, в институт отправляем — а закладывают это".
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