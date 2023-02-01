1 февраля
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Недвижимость

Барнаул перевыполнил план по сдаче жилья. Что теперь заботит строителей

В Барнауле снова построили больше, чем планировали. Повторится ли это? Каким был 2022 год для отрасли и какие перспективы намечены на 2023-й, застройщики, руководители компаний и власть обсудили на заседании Союза строителей Алтайского края.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов

Прошлое

Заместитель мэра по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров кратко подвел итоги ушедшего года.

Он указал, что план по вводу жилья в Барнауле слегка перевыполнен. Вместо 520 тыс. кв. м. строители ввели 567.

На этот год наметили цель ввести 510 тыс. кв. м. В администрации города не сомневаются, что строители ее достигнут, и никаких особых угроз и рисков не видят.

Также Федоров отметил, что в прошлом году выдано больше разрешений на строительство многоквартирных домов, чем в 2021-м: 26 (389 тыс. кв. м.) и 15 (205 тыс. кв. м.) соответственно.

Уделил внимание чиновник и положительной динамике строительства школ.

Круглый стол. Итоги конкурса &quot;Барнаул-столица мира&quot;.
Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира».
Анна Зайкова.

«Завершаем объект в Спутнике, пристройку в селе Власиха, начали строить школу в квартале 2011 (напряженная история), — сказал он. — Надеемся, что объявят аукцион и доведут нам лимиты финансирования большой школы в квартале 2033. Пока этот вопрос открыт».

Также в квартале 2033 детский сад ввели в эксплуатацию. Сейчас дошкольное учреждение строят в квартале 2038.

Федоров добавил, что в городе значительно выросла цена строительства социальных объектов. Подробнее об этом он рассказывал на круглом столе в ИД «Алтапресс».

Будущее

Юрий Гатилов (гендир «Жилищной инициативы») наметил несколько вопросов, на которых должна сконцентрировать внимание строительная отрасль: генплан и нормативы строительства, от которых будет зависеть работа застройщиков, цифровизация и BIM-технологии, сейсмика и ценообразование.

Юрий Гатилов.
Юрий Гатилов.
Анна Зайкова.

На последнюю тему живо откликнулся директор компании «Барнаулстройизыскания» Виктор Вайгандт. Он рассказал, что в сметах на инженерно-геологические работы оставляют копейки.

«"Гражданпроект» выиграл поликлинику. Посмотрел, что там за лот. В задании прописаны штампы, микросейсморайонирование и сама геология для огромного здания — и на все 336 тыс. рублей, — сказал он. — Мне приходится с институтом проектные деньги перераспределять, чтобы хватило. Это невозможно! У нас запрашивают сметную стоимость, мы ее считаем, в институт отправляем — а закладывают это".

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